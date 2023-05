Die Zeit der „Felgenkiller“ ist vorbei

Freuen sich über die sinnvolle und kostengünstige Investition: die Grünen-Gemeinderäte Constanze Feneis (links) und Andreas Humbs (rechts), der den Antrag für die neuen Radlständer ausgearbeitet hatte. Fahrräder sind vor Diebstahl geschützt, die Vorderreifen werden geschont © ostermair

Am Röhrmooser S-Bahnhof sind neue Fahrradständer aufgestellt worden. Eine Anschaffung, die durch das Förderprogramm „Bike and Ride“ der Deutschen Bahn möglich geworden ist. Die Zeit der „Felgenkiller“ ist damit vorbei.

Röhrmoos – Bei den neuen Reihenbügelanlagen, wie sie im Amtsdeutsch heißen, werden die Drahtesel nicht mehr wie in früheren Zeiten am Vorderrad gehalten, sondern an einen hohen Bügel angelehnt und am Rahmen angekettet, was den Diebstahl der Fahrräder deutlich erschwert.

Der Röhrmooser Bewerbung für das Förderprogramm „Bike and Ride“ der Deutschen Bahn war im Mai 2021 auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Gemeinderat erfolgt. Innerhalb des Bike-and-Ride-Programms können Gemeinden Fahrradständer, Doppelstockanlagen, Sammelschließanlagen und Standardüberdachungen zu von der DB subventionierten Preisen erwerben. Zusätzlich werden die Anlagen vom Bundesumweltministerium gefördert.

Die Gemeinde Röhrmoos hat hierzu eine Zusage mit einer Förderquote von 70 Prozent erhalten. Auch wenn im Röhrmooser Gemeinderat der Wunsch nach Schließmöglichkeiten für hochwertige Räder und Lademöglichkeiten für Pedelecs geäußert wurde, so einigte man sich schließlich nach einer ausführlichen Präsentation durch den Geschäftsleiter im Rathaus, Patrick Westermair, auf die kostengünstigste Lösung: Reihenbügelanlagen unter Beibehaltung der bestehenden Überdachungen und der bestehenden Untergrundbefestigung.

Der Basispreis für ein Modul mit sechs Stellplätzen beträgt vor Förderung 258 Euro. Erneuert wurden sämtliche Radlständer im Bahnhofsbereich, wobei die Anzahl der Abstellplätze von 114 auf 148 erhöht wurde. Dem Wunsch nach einer Beleuchtung, besonders für die Morgen- und Abendstunden im Winter, konnte mit zwei Scheinwerfern Rechnung getragen werden. Montiert wurden die Anlagen vom gemeindlichen Bauhof. Innerhalb des Bike-and-Ride-Programms unterstützt die Deutsche Bahn auch bei der Erstellung von Standards für Reinigung, Instandhaltung und Waisenrad-Management.

Die Radler atmen auf, sind nun doch die Fahrräder besser vor Diebstahl geschützt und ihre Vorderreifen geschont. Im Gemeinderat wiederum geht man davon aus, dass nun die Anlage, hoffentlich beflügelt durch das Deutschlandticket, gut angenommen wird. Bei Bedarf könnte sie ja noch mit weiteren Modulen erweitert werden.