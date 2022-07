Diskussionsfreudige Biberbacher

Vom „Blitzen auf der Dorfstraße“ bis zum Glasfaserausbau: Die Biberbacher sprachen viele Punkte an. Grundstückskauf für Kindergarten Landratsamt wird kritisiert © ost

Dieter Kugler steht bei Bürgerversammlung bei vielen Themen Rede und Antwort

Biberbach – Auf seine Biberbacher kann sich der Röhrmooser Bürgermeister Dieter Kugler verlassen: Während die Bürgerversammlungen in vier weiteren Ortsteilen nur mäßig bis erschreckend schwach besucht waren, kamen nun in Biberbach trotz des schönen Abends immerhin 31 Frauen und Männer in den Saal des Dorfwirtshauses, um von Kugler zu hören, was sich so tut in der 6523 Einwohner zählenden Gemeinde Röhrmoos.

Viele kennen Kugler ja als Nachbar, denn er wohnt mit seiner Familie in Biberbach. Dennoch sagte man ihm, wo der Schuh drückt, es gab Wortmeldungen aus den verschiedensten Bereichen des täglichen Lebens. So beanstandete eine Bürgerin das Verhalten mehrerer Reiter, denen die Hinterlassenschaften ihrer Pferde auf dem Radlweg von Biberbach bis Ampermoching wohl egal seien. „Was man von den Hundebesitzern verlangt, sollte man auch von den Reitern erwarten dürfen“, schimpfte die Dame.

Ein anderer Bürger bedauerte, dass viele Rennradler den benutzungspflichtigen Radweg zwischen Biberbach und Lotzbach nicht benutzen. Laut Kugler könne die Gemeinde aber keine Kontrollen aufstellen, sondern nur an die Vernunft appellieren. Rennradler sollten bedenken, dass so ein Radweg zu ihrer Sicherheit gebaut wurde.

Auch das „Blitzen“ auf der Dorfstraße war ein Thema. So stellte Jürgen Eckstein fest, dass man mehr Temposünder erwischen würde, wenn die Messung näher am Ortseingang erfolgen könnte, „weil da viel zu schnell reingefahren wird“. Dieses gefährliche Verhalten von Autofahrern auf dieser Straße erlebt auch Alice Mayr, und auch Willi Fottner hat beobachtet, wie mit überhöhtem Tempo mit Hupen an 13 Schulkindern vorbeigerauscht werde, die zum Warten auf den Schulbus auf die Straße müssen.

Laut Kugler wurde die Geschwindigkeitsmessung mit Rücksicht auf die Kinder absichtlich in Höhe der Bushaltestelle angeordnet.

Kugler wurde zudem von Klaus Wildgruber aufgefordert, den Glasfaserausbau in Biberbach voranzutreiben, doch wie der Bürgermeister feststellte, sei Biberbach derzeit nicht im Glasfaser-Förderprogramm, was sich aber noch ändern könne. Wenn in der Dorfstraße der Gehwegbau erfolgt, sollte auf jeden Fall Kabel verlegt werden.

Wenn der Radwegbau von Biberbach nach Giebing beginnt, der durch den sogenannten Rechtlerwald führt, werde die Gemeinde es auch unterstützen, dass Lehrrohre für Breitband verlegt werden, was Rechtler-Vorstand Hubert Beyer beruhigte.

Zur Mitteilung des Gemeindechefs, dass die Gemeinde das Grundstück für einen Kindergarten in Biberbach (neben dem Feuerwehrhaus) erworben hat und Planer bereits an einer Machbarkeitsstudie arbeiten, bemerkte Christian Mayr, dass man bedenken sollte, dass die dann zum Kindergarten führende schmale Schulstraße problematisch sei. Eine Verbesserung der Verkehrssituation auf dieser Straße ist laut Kugler aber nur mit Grundabtretungen möglich, was aber bekanntlich schwierig sei.

In dem zu bauenden Kindergartengebäude hätten im Übrigen bereits der Biberbacher Schützenverein und der Röhrmooser Wintersportverein Bedarf für Vereinsflächen angemeldet, worüber aber erst der Gemeinderat entscheiden müsse.

Wegen der Mobilfunklücke in Biberbach, wo selbst 2G-Standard nicht erfüllt werde, läuft ein Markterkundungsverfahren. „Wie schnell diese Lücke geschlossen wird, weiß ich aber nicht“, erklärte der Bürgermeister, der auch auf die Behebung von Kanalschäden in der Grafstraße und die Untersuchung des Regenwasserkanals in der Dorfstraße angesprochen wurde. Da seien noch einige Baumaßnahmen notwendig.

Ein Bauproblem, das er nicht mit der Gemeinde sondern dem Landratsamt habe, zeigte Adolf Mair auf. Da geht es um den geforderten Einfügungsnachweis. Damit werde nach Ansicht Mayrs viel Wohnfläche verhindert, selbst wenn genügend Abstandsfläche vorhanden sei. Wie Kugler vor kurzem erfahren habe, soll künftig wohl angesichts der Wohnungsnot eine gesetzliche Änderung zugunsten des Bauherrn kommen, noch aber sei es nicht so weit, was Mayr natürlich nicht zufriedenstellen kann.

Anton Pfaffelmoser bemerkte, dass das Landratsamt in Dachau bezüglich Bauen ohnehin dafür bekannt sei, Bauwillige hinzuhalten.

Dass auch die eigenen Gemeindebürger nicht alles richtig machen, sagte der Bürgermeister mit dem Hinweis auf unerlaubte Entsorgung von Grüngut an den Kreppen.

Was der Gemeindechef gar nicht verstehen kann ist, dass im vergangenen Jahr drei Ortsschilder gestohlen wurden und heuer dann das vierte Ortsschild verschwand. Diese Unsitte koste Steuergelder.