Dorfblos’n feiert 30-jähriges Bestehen

Vor 25 Jahren haben die Inzemooser den Maibaum am Röhrmooser Sportheim entführt. © ost

Was in anderen Orten die Burschenvereine sind, das ist in Großinzemoos die Dorfblos’n. Hierbei handelt es sich um eine Gruppe von jüngeren Dorfbewohnern - die auch schon als Maibaumdiebe erfolgreich waren.

Großinzemoos - Die Gemeinschaft gibt es schon seit nunmehr 30 Jahren. Und dieses Jubiläum wird am Montag, 1. Mai, auf dem Pfarrgrund gegenüber dem Landgasthof Brummer gebührend feiert. Vorsitzender der Dorfblos’n ist Martin Wallner, früher war es sein Bruder Michael. Die Dorfbos’n wird am 1. Mai auch wieder einen Maibaum aufstellen, denn dieser Brauch zählt seit jeher zu ihren Aufgaben.

Auch als Maibaumdiebe waren die Großinzemooser bereits erfolgreich. Im April 1998, also genau vor 25 Jahren, stahl die Inzemooser Dorfblos’n den Maibaum am Röhrmooser Sportheim. Viele der damaligen Diebe erinnern sich noch an diese Aktion, bei der der sträflich unbewachte Maibaum mit Traktor und Nachläufer entführt wurde, ohne dass es die „schläfrigen“ Röhrmooser bemerkten. Gegen eine Auslöse von 120 Mass Bier und einer Brotzeit für 30 Mann brachten Inzemooser den gestohlenen Baum wieder nach Röhrmoos zurück. Heuer ist es umgekehrt, da muss die Dorfblos’n um den Inzemooser Maibaum bangen und wachen.

Nach dem Aufstellen des Traditionsbaums gegen 11.30 Uhr darf dann das Dorfblos’n-Jubiläum gefeiert werden. Es wird ein Zelt aufgestellt und der Hendlwagen ist auch schon bestellt.