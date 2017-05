Auf dem Weg der Genesung

Als Löwen-Präsident wurde er deutschlandweit bekannt: Jetzt hat Dieter Schneider seinen 70. gefeiert.

Dachau/Röhrmoos – Zu seinem 70. Geburtstag durfte sichDieter Schneider, Ex-Löwenpräsident, in Röhrmoos über viele Glückwünsche und Gratulanten freuen. Der Unternehmer bekam als Ehrenmitglied der Löwenfreunde Vierkirchen-Pasenbach an seinem Ehrentag auch von den Löwenfreunden Besuch: Sie überbrachten Glückwünsche und ein Trikot als Geschenk.

Der ehemalige Präsident des TSV 1860 München ist nicht nur ein Löwe: Sein Fußballerherz schlug und schlägt auch für die SpVgg Hebertshausen. Von der Jugend bis zu den Alten Herren rannte er dort dem runden Leder hinterher. Als pfeilschneller, dribbelstarker und temperamentvoller Außenstürmer machte er seinen gegnerischen Abwehrspielern das Leben schwer. Seit 1965 ist er Mitglied bei der SpVgg und hatte immer ein Herz für seinen Verein.

Zum Geburtstag gratulierten im Namen des Vereins Klement Maier und Klaus Rabl. Vor allem wünschten sie ihm Gesundheit. Denn Schneider hat eine schwere Zeit hinter sich. Er war fünf Monate im Krankenhaus und auf Reha. Jetzt hat er sich mit seinem starken Willen wieder ins Leben zurückgekämpft. Zwar etwas abgemagert, aber voller Lebenslust.

Er ist zurück in seinem Haus in Röhrmoos, umgeben von seiner Frau Gipsy, die ihn in seiner schweren Zeit immer zu Seite stand, und seiner großen Familie. „Das mit dem Gewicht kriegen wir auch noch hin. Wir päppeln ihn schon wieder auf“, da ist sich seine Gattin sicher. dn/khr