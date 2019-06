Eichengrün Riedenzhofen feiert neuen Schützenstand samt Stüberl

Zwei Tage lang hat der der Schützenverein Eichengrün Riedenzhofen groß gefeiert: Der neu gebaute Schießstand samt großzügigen Schützenstüberl und Räumen für die Jugend, im Obergeschoss des Röhrmooser Rewe-Marktes Leitenstorfer, ist fertig und wurde feierlich eingeweiht.

Grund zum Feiern hatten die Sportler zweifelsohne: Kaum ein anderer Schützenverein im Schützengau Dachau musste aus den verschiedensten Gründen schon so oft seine Schießstätte wechseln als die Riedenzhofer. Bei ihnen ist die neue Unterkunft die sechste in der 62-jährigen Vereinsgeschichte. „Das soll nun länger unsere Herberge sein“, ließ der Vorsitzende und Schützenmeister Stefan Orthofer, die vielen Ehrengästen aber wissen.

Pfarrerin Christiane Döring und Pfarrer Michael Bartmann übernahmen die Segnung des neuen Domizils. Unter den 120 geladenen Einweihungsgästen war auch die politische Prominenz mit MdL Bernhard Seidenath, dem stellvertretenden Landrat Helmut Zech und Bürgermeister Dieter Kugler vertreten. Orthofer freute sich auch über den Besuch von Gau- und Bezirksschützenmeister Alfred Reiner und von Stefan Fersch, stellvertretender Bezirksschützenmeister, der für die Zuschusserteilung seitens des Bayerischen Sportschützenbundes sorgte. Willkommen waren auch Altbürgermeister Sepp Westermayr, der Patenverein Gemütlichkeit Röhrmoos und die weiteren Schützenvereine aus den Gemeindeteilen Biberbach, Sigmertshausen und Großinzemoos.

Um die vielen Gäste unterzubringen, stellte der Verein im Leitenstorfer-Hof Festzelte auf, für die musikalische Unterhaltung sorgte die Blaskapelle Schönbrunn. Was natürlich alle Festgäste beeindruckte, war die großartige Eigenleistungs-Bilanz beim Dachgeschoss-Ausbau des Rewe-Marktes. Orthofer erklärte der Festversammlung, dass die ungewisse Situation im Röhrmooser Sportheim für den Bau eines eigenen Schießstands ausschlaggebend gewesen sei. Vier Monate lang arbeiteten viele Mitglieder und sogar Nichtmitglieder – abgesehen von den Sonntagen – ununterbrochen an der neuen Heimat, nachdem Chris und Gabi Ries mit ihrer unentgeltlich erstellten Planung „grünes Licht“ für die Baumaßnahme gegeben hatten.

Hand in Hand arbeiteten die Schützen laut Orthofer mit der Gemeinde und dem Landratsamt, und weil es Zuschusszusagen seitens der Gemeinde und des Schützen-Bezirks Oberbayern gab, konnte auch der Riedenzhofener Schützen-Chef wieder ruhiger schlafen. „Dass alles so schnell und reibungslos abgelaufen ist, grenzt schon an ein Wunder“, resümierte Orthofer. Er würdigte besonders die außergewöhnliche Leistung der Arbeiten der Rentner im Verein. 3500 Stunden Eigenleistung lautet die stolze Gesamtbilanz. Die Gesamtbaukosten ohne Eigenleistung bezifferte Orthofer auf 130 000 Euro, geschätzt waren 160 000 Euro.

Die Familie Leitenstorfer, die den Riedenzhofern kostenlos eine Herberge gab, verdiene besondere Anerkennung und höchsten Respekt, betonte Orthofer, „denn in Zeiten von Egoismus und Profitgier erlebt man das nicht, aber hier wurde mal ein Zeichen gesetzt“! Donnernden Beifall gab’s, als Orthofer Andrea und Manfred Leitenstorfer mit Blumen und einem kulinarischen Gutschein Vergelt’s Gott sagte.

Über die Ehrung in dem 105 Mitglieder zählenden Verein wird gesondert berichtet.