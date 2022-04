Biberbach bekommt ein Kinderhaus

Östlich des Feuerwehrgerätehauses soll das Kinderhaus entstehen. Ob dadurch der Spielplatz versetzt werden muss, ist noch unklar. © Ostermair

Der Gemeinderat von Röhrmoos will nicht nur in Röhrmoos und Großinzemoos Kindertagesstätten haben. In Biberbach ist ein Neubau geplant.

Röhrmoos - Die Gemeinde hat bereits eine Konzeptstudie für das Grundstück neben dem Feuerwehrgerätehaus in Auftrag gegeben. Ein Ergebnis liegt noch nicht vor, ebensowenig das notwendige Bodengutachten. Die Kindergartenaufsicht im Landratsamt habe Röhrmoos aber bereits eine Bedarfsnotwendigkeit für eine weitere Kindertageseinrichtung im Gemeindebereich bestätigt, so Kugler.

Neue Kita in Biberbach soll dreigruppig gebaut werden

Die Auslegung soll für zwei Gruppen von 50 Kindern ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt und eine Gruppe mit zwölf unter Dreijährigen erfolgen. Im Rahmen dieses Projekts soll auch die Parkplatzsituation für das östlich angrenzende Feuerwehrhaus verbessert werden. Der Spielplatz müsse möglicherweise verlegt werden. „Ebenfalls kann es erforderlich sein, dass Räumlichkeiten, beispielsweise im Keller des neu zu bauenden Kindergartens, für Vereinsnutzungen nutzbar gemacht werden“, so Kugler.

Das Grundstück gehört der Gemeinde. Bauplanungsrechtlich handelt es sich um Außenbereich. Im Flächennutzungsplan der Gemeinde Röhrmoos ist die Fläche als öffentliche Grünfläche und Sportplatz dargestellt. Um dort einen Kindergarten bauen zu dürfen, muss der Flächennutzungsplan geändert werden. Die Gemeinde Röhrmoos hat mit dem Landratsamt Dachau als Fachaufsichtsbehörde bereits vereinbart, dass die geplante Änderung bei einer zukünftigen Änderung des Flächennutzungsplanes Berücksichtigung finden soll. Es werde jedoch keine Notwendigkeit gesehen, eine Flächennutzungsplanänderung bereits vorab durchzuführen.

Das kommt dem Gemeinderat sehr gelegen, denn alle Röhrmooser Ratsmitglieder wissen, wie angespannt die Kinderbetreuungssituation nach wie vor ist. Zudem hat das Landratsamt eine Baugenehmigung für den Neubau einer Kindertagesstätte in diesem Bereich schon vorab in Aussicht gestellt, teilte Kugler mit. „Diese Vorgehensweise bedeutet keine weitere Zeitverzögerung und schafft trotzdem bauplanrechtlich eine rechtmäßige Vorgehensweise.“

Der Gemeinderat will das Projekt „Kinderhaus Biberbach“ bei der nächsten Überarbeitung des Flächennutzungsplanes in trockene Tücher bringen.

