Große Trauer nicht nur in Röhrmoos: Simon Radlmayr im Alter von nur 58 Jahren verstorben

Früherer Wirt der Schlosswirtschaft Mariabrunn litt an Diabetes und einer Nierenerkrankung

von Nikola Obermeier schließen

Kochen war seine Leidenschaft, die Gäste, sein Geschäftspartner und das ganze Team waren seine Familie: Simon Radlmayr, früherer Küchenmeister der Schlosswirtschaft Mariabrunn, ist im Alter von 58 Jahren gestorben. Kurz vor seinem Tod wünschte er sich noch eines: Niemand soll traurig sein, dass er gegangen ist, „ich will ein großes Fest!“

Mariabrunn/Fahrenzhausen – Einen letzten Wunsch hat Simon Radlmayr im Krankenbett noch geäußert: „Ich will nicht, dass die Leute bei meiner Beerdigung mit einem schwarzen Anzug dasitzen und traurig sind. Ich will ein großes Fest, da darf jeder kommen, der meint, er gehört dazu.“ Drei Tage später ist der frühere Küchenmeister der Schlosswirtschaft Mariabrunn für immer eingeschlafen. Er war erst 58 Jahre alt. Viele Jahre lang hatte er Diabetes und litt an einer Nierenschädigung.

„Er hat niemals mit seinem Schicksal gehadert“, erzählt Bernhard Öttl, Geschäftspartner und bester Freund von Simon Radlmayr. 30 Jahre lang haben die beiden zusammengearbeitet, 15 Jahre lang musste der Simmerl aufgrund seiner Erkrankung zur Dialyse. „Er hat nie gejammert.“ Und wenn er gefragt wurde, wie es ihm geht, lautete seine Antwort immer: „Besser als dem Räuber Kneissl!“

Wenn er in seiner Küche stand, ging es ihm gut. „Der Simmerl war ein leidenschaftlicher Koch. Die Gäste gut zu versorgen, das war das Wichtigste für ihn“, sagt Öttl. „Auf die Frage, was er in seinem Leben am liebsten machen würde, hat er mal gesagt: ,Kochen, ohne dass ich was dabei verdienen muss.’“

Simon Radlmayr wurde am Tegernsee geboren. Er wuchs mit einer Schwester und drei Brüdern auf. Im Alter von vier Jahren zog Simon mit seiner Familie nach Fahrenzhausen um, wo der Vater das Anwesen der Eltern weiterführte und wo Simmerl bis zuletzt daheim war. In Haimhausen ging er zur Schule, danach absolvierte er eine Metzgerlehre in Schönbrunn und eine Kochlehre beim Bachmair in Weissach am Tegernsee. In beiden Lehrberufen legte Simon Radlmayr die Meisterprüfung ab.

Das große Hobby von Simon Radlmayr war das Musizieren, schon seit seiner Jugend. Er spielte Posaune in der Knabenkapelle Dachau, war bei jeder Probe und allen Auftritten dabei. „In der Zeit haben wir uns kennengelernt, ich war 10, er 16“, berichtet Bernhard Öttl, und seitdem hatten die beiden immer wieder Kontakt.

Zehn Jahre später wurden die beiden Geschäftspartner: Bernhard Öttl fuhr beim Alten Wirt in Fahrenzhausen vorbei – und hatte einen Geistesblitz. Er rief Simon Radlmayr an: „Simmerl, des wär doch was für uns?“ Viele trauten es ihnen nicht zu, aber Radlmayr und Öttl machten den Alten Wirt zu einem Schmuckstück, das Geschäft lief gut – auch dank der Unterstützung ihrer Familien. Zehn Jahre später wiederholte sich die Geschichte: mit der Schlosswirtschaft Maria-brunn.

Aus der Geschäftspartnerschaft wurde schnell eine Freundschaft: Für Bernhard und Karin Öttls Tochter Marlena war der Simmerl wie ein Onkel. Das Mädchen war oft stundenlang bei ihm in der Küche, hat Knödel gedreht, ihm später vorgeschwärmt von Musik-Idolen. „Er hat ihr immer interessiert zugehört.“ Das ganze Team, Karin Öttl, die Mitarbeiter, aber auch viele Gäste waren Familie für Simon Radlmayr.

Bernhard Öttl beschreibt Simon Radlmayr als „Herzensmensch, der sich schwer getan hat, seine Gefühle zu zeigen“. Wenn sich die Leute bei ihm bedankt haben für das gute Essen, hat er verschmitzt geantwortet: „Glück ghabt.“ Legendär war die Rumfort-Platte von Simon Radlmayr: Wenn sich Gäste bei der Auswahl eines festlichen Menüs nicht für ein Gericht entscheiden konnten, schlug Radlmayr vor: „Dann mach ma a Rumfortplatte“ – mit allem, was rumliegt und fort muss. „Das bedeutet, dass da für jeden was dabei ist“, erzählt Öttl schmunzelnd.

Ein Mann der großen Worte war Simon Radlmayr nicht, eher ein stiller Beobachter. Er war bekannt für seinen trockenen Humor und seine unbarmherzige Ehrlichkeit, berichtet Öttl. „Er hätte sich niemals verbogen oder irgendjemandem etwas vorgespielt.“ Auch als der Simmerl krank wurde, „hat er immer 100 Prozent gegeben“. Er hat vom Krankenhaus aus oft besser gewusst, was man bestellen muss, als die Köche in der Wirtschaft. Und er war total bescheiden: Seine Urlaube verbrachte er auf der „Kanapee-Nordwand“, und auch sonst hat er nicht viel gebraucht, sagt Bernhard Öttl. Seine Bescheidenheit ging sogar so weit, dass er es ablehnte, von seinem Bruder eine Niere für eine Transplantation zu erhalten. Nur gut essen ist der Simmerl gern gegangen, „er war ein Gourmet – und wahrscheinlich der einzige, der jemals im Tantris mit einer Jogginghose war“, nach der Operation, bei der ihm der Fuß abgenommen wurde.

Vor zweieinhalb Jahren haben Simon Radlmayr und Bernhard Öttl in Mariabrunn aufgehört, auch, weil „die Krankheit dem Simmerl die Kraft geraubt hat“. Die letzten Jahre hat er mehr Zeit im Krankenhaus verbracht als daheim. Aber der Simmerl hat sein Schicksal still angenommen, sagt Öttl. Er will seinem Freund nun den letzten Wunsch erfüllen: ein Fest für alle Freunde, die früheren Stammgäste, die Familie. Wenn Corona es erlaubt, „dann feiern wir miteinander, und der Simmerl wird von oben runterschauen!“