Ein neues kleines Baugebiet in Röhrmoos

Das Wohngebiet an der Unterweilbacher Straße wird erweitert

Röhrmoos – Der Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Röhrmoos hat keine Bedenken gegen die Planung einer Wohnbebauung an der Unterweilbacher Straße in Röhrmoos. Dem Gremium gefiel der städtebauliche Entwurf des Architekturbüros Werner Schaffner.

Der Bereich für das neue Baugebiet liegt mit einer Fläche von rund 5700 Quadratmetern am südlichen Ortsrand von Röhrmoos. Bebaut werden soll dort die Westseite der Unterweilbacher Straße nahe eines landwirtschaftlichen Betriebes. Östlich grenzt das Plangebiet an den Bründlfeldweg und an bestehende Wohnbebauung. Die Flächen im Süden und Westen werden landwirtschaftlich genutzt und sind unbebaut.

Zur Ausarbeitung des Bebauungsplanes wurden vorab ein Bodengutachten sowie ein Schall- und Geruchsgutachten gefertigt. Um zügig mit der Bebauung voranzukommen, hat das Architekturbüro zusammen mit der Gemeindeverwaltung und im Einvernehmen mit dem Grundstückseigentümer den nun vorliegenden Bebauungsplan samt Begründung und Umweltbericht ausgearbeitet.

Der städtebauliche Entwurf vom 20. August 2020 konnte weitestgehend übernommen werden. Der Entwurf sieht im nördlichen Teil eine Bebauung mit einem Reihen- beziehungsweise Einzelhaus mit insgesamt maximal drei Wohneinheiten und einer Tiefgarage vor. Auf den restlichen Parzellen sind Einzel- und Doppelhäuser mit insgesamt sechs Wohneinheiten sowie Garagen zulässig.

Die Ausmaße und die Gestaltung der Gebäude orientieren sich grundsätzlich an den gegenüberliegenden Gebäuden und der sonstigen Bebauung im Gemeindegebiet und berücksichtigt weiterhin auch die Wünsche des Eigentümers.

Die Ausgleichsfläche ist westlich der geplanten Bebauung angeordnet und mit der Unteren Naturschutzbehörde abgesprochen.

Läden oder Gaststätten sind nicht zulässig

Der Architekt erklärte in der Sitzung, dass es sich um einen wassersensiblen Bereich handelt. Laut Gutachten sei der Boden nicht sickerfähig. Unbehandeltes Niederschlagswasser könne aber über einen Graben abgeleitet werden.

Der Röhrmooser Vize-Bürgermeister Arthur Stein (Bündnis 90/die Grünen) äußerte Bedenken zur Einfriedung der Baugrundstücke und fragte nach Gabionen. Laut Schaffer dürfe es aber keine geschlossenen Mauern geben. Nicht verboten seien Stützmauern, wenn es die Situation erfordert. Das Pflanzen von Hecken bis zu einer Höhe von 1,80 Meter sei zulässig. Die Bepflanzung müsse sich aber an die dem Bebauungsplan beigefügte Pflanzenliste richten.

Es soll ein Allgemeines Wohngebiet entstehen – der Versorgung des Gebietes dienende Läden sowie Schank- und Speisewirtschaften sind also unzulässig. Ein Wirtshaus, das es bis vor einigen Jahren mit dem Gasthaus Hagn noch ganz in der Nähe des Gebietes gab, wird es also in Röhrmoos-Dorf künftig nicht mehr geben.

Bürgermeister Dieter Kugler (CSU) kam zu dem Schluss, über „einen sehr gelungenen Bebauungsplan“ zu sprechen, und so billigten die Röhrmooser Kommunalpolitiker die Planung einstimmig.

ost