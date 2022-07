Eine Minute fehlte dem Gemeinderat Röhrmoos gegen die Oldstars

Höhepunkt beim Sommerfest der SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos: Sowohl die „Oldstars“ (blaue Trikots) als auch die Gemeinderäte (gelbe Trikots) hatten beim Fußballmatch großen Spaß. © ost

Gaudi-Fußballspiel ein Höhepunkt beim Sommerfest der SpVgg – Später Ausgleich durch Elfer

Röhrmoos – Zu den Highlights des Sommerfestes der SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos zählte zweifelsohne das Fußballspiel zwischen den „Oldstars“ des Vereins gegen den Gemeinderat, der sich mit Kickern aus der Verwaltung verstärkte. Ein höchst zweifelhafter Elfmeter in letzter Minute, den Rudi Brummer verwandelte, bewahrte die „Oldstars“ vor einer Blamage.

Keiner hätte vor dem Spiel damit gerechnet, dass die Gemeinderäte schon vor der Pause durch Tore der Leihgabe Manuel Seitz und Gemeinderat Schorsch Niederschweiberer (FW) mit 2:0 führen würde. Als kurz nach Wiederanpfiff durch den evangelischen Geistlichen Christian Waegele Uwe Himstedt (CSU) auf 3:0 erhöhte, schien die Riesenüberraschung in Reichweite.

Aber je länger die zweite Halbzeit lief, umso deutlicher wurde, dass den Herren der Kommunalpolitik die Luft ausging. Ihr Keeper, Stefan Lorenz (FW) vereitelte zwar einige Riesenchancen der „Oldstars“, aber gegen die beiden Anschlusstreffer von Max Wehrstedt war auch er machtlos. Das Gemeinderat-Team verteidigte mit großem Einsatz die 3:2-Führung. Und wenn der Schiedsrichter nicht in letzter Minute einen sehr fragwürdigen Elfmeter gepfiffen hätte, den Rudi Brummer souverän zum 3:3-Endstand verwandelte, hätte das auch beinahe geklappt.

Schon wenige Minuten vor dem Ausgleichstreffer ging es kurios zu, als der Schiri dem Trainer der „Oldstars“, Hermann Moritz, wegen Meckerns die Gelb-Rote Karte zeigte.

Die große, anfeuernde Zuschauerschar stand hinter den Gemeinderäten, war aber nicht allzu enttäuscht, dass es ein verdientes Remis gab. Freilich hätte Christian Blank (Freie Wähler) mit drei glasklaren Chancen nach der 3:0-Führung das Ergebnis vorentscheidend nach oben schrauben können.

Der Spielertrainer des Gemeinderats, der „grüne“ Vize-Bürgermeister Arthur Stein, war mit 63 Jahren ältester Akteur in den Reihen des Gemeindeparlaments. Gemeindechef Dieter Kugler war leider verhindert, die Fußballstiefel zu schnüren. Stein, der sich nach dem Spiel über das tolle Spiel des Gemeinderats wahnsinnig freute, belohnte jeden Kicker mit Gutscheinen über eine Mass Bier im Biergarten der SpVgg.

CSU-Chef Burkhard Haneke wartete vergeblich auf die Cheerleaders. So setzte er sich selbst mit Fuscheln und einer großen Glocke in Szene. Als Stadionsprecher konnte man Erwin Zelenka verpflichten, der diese Fußballgaudi eindrucksvoll kommentierte. Nicht ganz arbeitslos blieb auch Physio Nicole Eder (CSU) in der aber ansonsten relativ fairen Partie.

Weil es keinen Sieger gab, soll der bereitgestellte Siegerpokal voraussichtlich im nächsten Jahr vergeben werden. Über die vielen weiteren Aktionen beim Sporttag wird gesondert berichtet.