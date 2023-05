Riesige Resonanz beim 50. Gauschützenfest in Durchsamsried

Umgeben von fast 40 Fahnen fanden sich die Festgäste im Sedlmair-Hof zum Gottesdienst zusammen. © ost

Der Schützengau Massenhausen hat in beeindruckender Weise das 50. Gauschützenfest in der großen Sedlmair-Halle in Durchsamsried gefeiert. Veranstalter war der Schützenverein Tannengrün Biberbach, der Großartiges leistete. Denn vor diesem tollen Fest war ein 17-tägiges Gauschießen ausgetragen, das 1102 Schützen nach Durchsamsried lockte.

Durchsamsried – Das Gauschützenfest am Sonntag im Durchsamsried besuchten nicht nur die 28 Gauvereine und vier Vereine aus der Gemeinde Röhrmoos, die zum Schützengau Dachau gehören, sondern auch zahlreiche Ehrengäste und Bürger, denen das Schützenwesen und bayerisches Brauchtum viel bedeutet.

Gottesdienst, Weißwurstfrühstück und Festzug in Durchsamsried

So herrschte schon morgens um 8 Uhr zum Weißwurstfrühstück Hochbetrieb in der Festhalle. Für Marschmusik und Polkas sorgte die Blaskapelle Schönbrunn, die auch den feierlichen Festgottesdienst auf dem Hof der Familie Sedlmair musikalisch umrahmte. „Was für ein wunderbares Fest“, stellte Dekan Peter Dietz, der zusammen mit dem evangelischen Pfarrer Christian Waegele den feierlichen Festgottesdienst zelebrierte, fest.

Bei seinem Blick auf die vielen blitzenden Schützenketten der Schützenkönige aus den Vereinen erinnerte sich Dietz an die Krönungsfeier von Charles III. und stellte fest: „Königlich geht es heute auch bei uns zu, aber Jesus Christus ist unser König“. Es sei wahrlich keine Selbstverständlichkeit, so Dietz weiter, dass wie in Biberbach alle Leute zusammen helfen, um so ein großes Fest zu feiern. Nach dem kurzen Festzug zurück in die Festhalle kam auch die Politik zu Wort. Bürgermeister Dieter Kugler lobte die Bereitschaft der Familie Sedlmair, die schon vor dem Gauschützenfest über mehrere Wochen ihre große Halle fürs 58. Gauschießen zur Verfügung gestellt hatte. Kugler sprach von beispiellosem Zusammenhalten in speziellen Situationen.

Die Biberbacher Schützen führten hinter der Gaufahne den Festzug an. © ost

Kuglers besonderer Dank galt Gauschützenmeister Adolf Mayr und Biberbachs Schützenmeister Martin Stobl, für deren großes Engagement. „Dank den Beiden und den unzählig vielen Helfern ist Durchsamsried und Biberbach zum pulsierenden Herz im Schützengau Massenhausen geworden“, freute sich Kugler.

„Heute erleben wir ein Fest wie aus dem Bilderbuch“, sagte der CSU-Landtagsabgeordnete Bernhard Seidenath. Landtagskollege Benno Zierer (Freie Wähler) fasste das festliche Geschehen mit den Worten: „Der Bär tobt in Biberbach“ zusammen.

Vorbereitungen aufs Fest hab viel Zeit in Anspruch genommen

Stimmungsgaranten: die Musiker der Blaskapelle Schönbrunn. © ost

Gauschützenmeister Adolf Mayr dankte der Politik für die Unterstützung des Schießsports. Biberbachs Schützenmeister Martin Strobl habe noch nie so viel Urlaub von seinem Bauernhof bekommen wie in den vergangenen Wochen, scherzte Mayr in Anspielung auf die vielen freiwilligen Stunden, die der Schützenmeister leistete.

Oldtimer-Schau, Kunstschmied und Hau den Lukas

Die großen und kleinen Festbesucher nahmen auch das Rahmenprogramm gut an. So gab es einer Oldtimer-Schau der Biberbacher Oldtimerfreunde, die mit Kindern auf den alten Eichern, Cormicks und einem Fendt-Dieselross Runden drehten. Allein der Kunstschmied Michael Poitner stellte sechs alte, aber fein heraus geputze Automobile, einen Bulldog und vier Zweiräder zur Verfügung.

Im Trio den Lukas gehauen. © ost

Kein Böllerschießen wegen unsicheren Wetters

Wegen des unsicheren Wetters war zwar das große Böllerschießen der Gau-Böllerer abgesagt worden, aber die Biberbacher Böllerschützen ließen es in kleinerer Runde dennoch krachen. Auch auf das traditionelle Fahnenschwingen mussten die Festgäste nicht verzichten. An ihren herrlichen Uniformen waren die Schützen aus dem ostwestfälischen Gehrden zu erkennen, die ihre Verbundenheit zu Biberbach zeigten und gerne zum „Prosit der Gemütlichkeit“ mit den bayerischen Freunden ihre Gläser erhoben.

Ein Bericht über das Gau-Königsschießen und den Kampf um die Festscheibe folgt.