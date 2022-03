Ukraine-Flüchtlinge: Röhrmoos sucht Engagierte für neuen Helferkreis

Innenminister warnt vor mehr Zuwanderung von Ungebildeten

Durch die Zuwanderungspolitik der neuen Bundesregierung droht nach Ansicht von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ein wachsender Zuzug von ungebildeten Asylbewerbern. Der Bildungsgrad von Menschen, die in Deutschland einen Asylantrag stellen, gehe immer weiter zurück, teilte der CSU-Politiker am Montag in München mit. Er beruft sich dabei auf die „jüngsten Zahlen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge“ (Bamf).