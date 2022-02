Erstmals eine Frau an der Spitze

Der neue Vorstand der Freien Wähler Röhrmoos, hintere Reihe, v.l.: Georg Niederschweiberer, Stefan Lorenz, Günter Bakomenko, Sandra Eichenseer, Stefan Müller und Denny Richter. Vordere Reihe, v.l.: Christian Blank, Martin Mayr und Thomas Reiter. © ost

Röhrmoos – Die Freien Wähler von Röhrmoos haben eine neue Führungsspitze: Bei der Mitgliederversammlung im Klosterwirt in Schönbrunn wurde erstmals eine Frau an die Spitze gewählt. Die 42-jährige Sigmertshauserin Sandra Eichenseer löst Günter Bakomenko als Ortsvorsitzende ab.

VON JOSEF OSTERMAIR

Eichenseer ist verheiratet, Mutter von drei Kindern und Unternehmerin. In Sigmertshausen lebt sie seit 18 Jahren. Ihre Ziele für die Freien Wähler formuliert sie so: „Ich möchte mehr Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Röhrmoos als Mitglieder für die Freien Wähler gewinnen und sie für die kommunale Politik sensibilisieren. Denn nur so können wir unsere Gemeinde aktiv mitgestalten.“ Ziel sei es auch, dass die Freien Wähler nach der nächsten Kommunalwahl mit mehr Sitzen im Röhrmooser Gemeinderat vertreten sind. Zudem solle dann auch ein Bürgermeisterkandidat oder eine Kandidatin aufgestellt werden.

Zu stellvertretenden Vorsitzenden wurden Stefan Müller und Denny Richter gewählt, beide aus Röhrmoos. Der bisherige FW-Chef Günter Bakomenko hatte schon bei der letzten Wahl angekündigt, nur ein Übergangsvorsitzender sein zu wollen. Er wird sich aus der Arbeit im Ortsvorstand aber nicht ganz zurückziehen. Bakomenko löst Ludwig Hagn als Schatzmeister des Ortsverbandes ab. Hagn war seit der Gründung der Freien Wähler vor 30 Jahren Schatzmeister gewesen.

Bakomenko ist auch weiter im Gemeinderat vertreten. Sein Gemeinderatskollege Georg Niederschweiberer übernahm bei den Freien Wählern den Posten des Schriftführers. Er löste Iris Joseph ab. Auch Christian Blank vertritt die Freien Wähler im Gemeinderat.

Als Beisitzer im Vorstand wurde Martin Mayr bestätigt. Neuer Beisitzer ist Thomas Reiter. Die Kassenprüfer Johann Mayr und Otto Dörr bleiben im Amt.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Vorstand nicht nur verjüngt, sondern auch personell neu ausgerichtet wurde. Außer der neuen Vorsitzenden fehlt es jedoch an Frauen.

Fraktionssprecher Stefan Lorenz berichtete aus dem Gemeinderat, unter anderem zu den Themen Baugebiet Bücherlweiher, Bestattungswald, Verkehr zum geplanten Gymnasium-Neubau in Röhrmoos und Konzept für eine Ganztagsschule. Ein Schwerpunkt seiner Ausführungen waren die erneuerbaren Energien am Standort Röhrmoos, besonders die Anstrengungen zur Windkraft. Lorenz sprach von einer konstruktiven Fraktionsarbeit. Der Dialog mit den Bürgern sei den Freien Wählern wichtig, um bei wichtigen Entscheidungen immer den Bürgerwillen vertreten zu können.

Altbürgermeister Hans Lingl ermutigte gerade die jüngeren Vertreter, sich intensiv mit kommunalen Themen auseinanderzusetzen und in der Öffentlichkeit zu den getroffenen Entscheidungen zu stehen.

In seinem letzten Kassenbericht zeigte Ludwig Hagn auf, dass es bei den Freien Wählern keine finanziellen Probleme gibt.

Kreisdelegierte der Freien Wähler Röhrmoos sind Günter Bakomenko und Georg Niederschweiberer. Ihre Vertreter sind Hans Lingl und Herbert Michalitza.

Eine Reihe von Mitgliedern, die den Freien Wählern schon zehn bzw. 25 Jahre angehören, wurden geehrt.

Die neue Chefin, Sandra Eichenseer, bedankte sich abschließend für die gute Zusammenarbeit im Ortsverband und rief dazu auf, weiterhin um neue Mitglieder aktiv zu werben.