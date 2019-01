Den Röhrmooser Bäumen geht es gut

Ein Baumexperte hat im Gemeinderat Auskunft zum Baumbestand in Röhrmoos gegeben. Der umstrittenen Baumverordnung steht auch der Experte kritisch gegenüber.

Röhrmoos– Im Gemeinderat von Röhrmoos streitet man sich derzeit darum, ob eine Baumschutzverordnung notwendig ist. Wie es um den Baumbestand auf gemeindlichen Flächen bestellt ist, hat Christian Widmann von der Waldbauernvereinigung in der jüngsten Sitzung aufgezeigt.

Widmann ist Geschäftsführer der WBV Wald & Holz GmbH und hat im Auftrag der Gemeinde Röhrmoos ein Baumkataster zur Erfassung und Bewertung der Bäume auf den gemeindlichen Flächen erstellt. Dafür gibt die Gemeinde rund 15 000 Euro aus. In dem Kataster sind alle Baumarten, Höhe der Bäume, Kronenbreite, Stammdurchmesser und Zustand festgehalten. Es gibt insgesamt 1008 Bäume auf Gemeindegrund. Spitzenreiter sind Ahorn, Linde, Kulturapfel und Hainbuche. Die schwarze Erle mit einem Anteil von 1,6 Prozent ist am schwächsten vertreten. Schlecht steht es auch um die Eschen in der Gemeinde. Einige erfordern fachliche Maßnahmen, aber auch in Röhrmoos lasse sich das Eschensterben nicht aufhalten, so der Baumexperte. Leider bleibt oft nichts anderes als eine Fällung übrig.

Wie es mit der Zahl der Bäume in der Gemeinde Röhrmoos im Vergleich zu Nachbargemeinden ausschaut, wollte Bürgermeister Dieter Kugler (CSU) wissen. Ihm versicherte Widmann, dass der Baumbestand in den Gemeinden Schwabhausen und Vierkirchen etwas höher sei als in Röhrmoos, wo knapp 70 Prozent der Bäume in einem Top-Zustand sind.

581 Bäume befinden sich in der Reifephase, 356 Bäume in der Jugendphase und nur 49 in der Alterungsphase. Ein schlechter Zustand war laut Widmann nur bei 2,8 Prozent der Bäume feststellbar. Ab wann ein Baum als alt gilt, hängt von der Sorte ab, wie Widmann erklärte: „Das kommt ganz auf die Baumsorte an. Eine Birke kann schon mit 50 Jahren alt sein, es gibt aber auch Eichen, die 1500 Jahre alt werden. Ausschlaggebend sei hier auch die Qualität des Baumes. Alle sechs Monate würden 14 Bäume kontrolliert, alle 12 Monate 325 Bäume, alle 24 Monate 385 Bäume und alle drei Jahre 226 Bäume.

Ob Widmann der Gemeinde auch Pflanzempfehlungen gebe, wollte CSU-Gemeinderat Burkhard Haneke wissen. „Das mache ich und empfehle entlang von Straßen auch die Baumarten zu wechseln“, so Widmann mit dem Hinweis, dass der Klimawandel große Auswirkungen auf die Bäume habe. So sei das Eschensterben erst seit 2015 festzustellen. CSU-Gemeinderat Stefan Sedlmair fragte, was Widmann von der vom Gemeinderat heiß diskutierten Baumschutzverordnung hält. Dieses Instrument ist in Widmanns Augen ein zweischneidiges Schwert. „Ich glaube, dass so eine Verordnung die Bürger eher dazu animiert, Bäume ab einer gewissen Größe zu fällen, statt zu erhalten. Das würde dazu führen, dass wir kaum mehr alte Bäume bekommen“.

ost