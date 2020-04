Gefangen im Rohr: Feuerwehr rettet fünf kleine Füchse

Am Donnerstagnachmittag retteten die Feuerwehren aus Biberbach und Vierkirchen fünf kleine Füchse. Sie waren in einem Graben und einem Rohr gefangen.

Die Feuerwehren aus Biberbach und Vierkirchen rückten am Donnerstag zu einer Rettungsaktion aus.

Sie mussten fünf kleine Füchse aus ihrer misslichen Lage befreien.

Die Fuchswelpen steckten in einem Graben und einem Verbindungsrohr.

Biberbach –Die Feuerwehren aus Biberbach und Vierkirchen haben am Donnerstagnachmittag fünf kleine Füchse gerettet. Um die kleinen Vierbeiner aus ihrer misslichen Lage zu befreien, war schweres Gerät erforderlich.

Feuerwehr rettet Fuchswelpen: Tiere waren in einem Graben und einem Verbindungsrohr gefangen

Spaziergänger meldeten am Donnerstag gegen 15.30 Uhr über den Notrufe 112 den Fund von „Welpen“, die sich in einem Drainagegraben und in einem Verbindungsrohr befanden. Die beiden Feuerwehren rückten mit zwölf Mann an, „und es wurde sehr schnell klar, dass ohne schweres Gerät nicht an alle Fuchsbabys zu gelangen ist“, so der Sprecher der Biberbacher Wehr, Sascha Smid.

+ Ein Bagger war notwendig, um die Fuchswelpen aus ihrer misslichen Lage zu befreien. © Foto: Feuerwehr Biberbach

Für Rettung der Fuchswelpen: Schweres Arbeitsgerät war nötig

Ein ortsansässiger Baumaschinen-Verleih stellte ohne zu zögern einen Bagger zur Verfügung, mit dem die Rohre ausgegraben werden konnten. „So wurde auch der letzte von insgesamt fünf Welpen befreit und der Polizei übergeben, die unter Blaulicht zum nächstgelegenen Tierarzt fuhr. Dort befinden sich nun alle geretteten Tierbabys zur weiteren Behandlung“, so Smid. Laut Polizeisprecher Günther Findl sind die Kleinen „wohl von der Fuchsmutter verstoßen worden“.

