Feuerwehr schießt über Bedarfsplan hinaus

Das Feuerwehrgerätehaus an der Schlammerstraße (Foto) platzt bald aus allen Nähten. Ein Garagen-Neubau im Feuerwehr-Hof soll da Abhilfe schaffen. © ost

Der Gemeinderat Röhrmoos hat beschlossen, dass die Freiwillige Feuerwehr ein Mehrzweckfahrzeug und einen Mannschaftstransportwagen erhält. Damit schießt die Gemeinde zwar über den Feuerwehrbedarfsplan hinaus – aber Kommandant Matthias Scherer hatte gute Argumente für das sogenannte Zwei-Fahrzeuge-Konzept.

Röhrmoos – Der Feuerwehrbedarfsplan der Gemeinde Röhrmoos sieht zur Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes der Freiwilligen Feuerwehr Röhrmoos für das Jahr 2023 eine Ersatzbeschaffung für das 1996 in Betrieb genommene Mehrzweckfahrzeug (MZF) vor. Mit dem nun vom Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde einstimmig gefassten Beschluss schießt Röhrmoos aber über die Vorgaben im Feuerwehrbedarfsplan hinaus, indem nun neben der Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs auch die Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) beschlossen wurde.

Feuerwehr-Kommandant Matthias Scherer sprach sich im Sitzungssaal des Rathauses für dieses Zwei-Fahrzeuge-Konzept aus und begründete dies mit der Verbesserung der Schlagfertigkeit bei Einsätzen. Künftig soll das Mehrzweckfahrzeug im Einsatz vorausfahren, der Mannschaftstransportwagen sei als Nachrücker geplant.

Dieses Zwei-Fahrzeug-Konzept bringe in erster Linie Vorteile aus einsatztechnischen Gründen. So befördere man bis zu neun Feuerwehrler mehr an die Einsatzstelle und komme zu einem Zeitvorteil für die Erkundungs- und Entscheidungsfindung. Für keines der beiden neuen Fahrzeuge würde ein eigener Feuerwehrführerschein benötigt.

Scherer zeigte auch auf, dass man mit dem Zwei-Fahrzeug-Konzept auch das Mehrzweckfahrzeug eine Nummer kleiner und demzufolge auch kostengünstiger bestellen könne. Wichtig sei auch die dauerhafte Verfügbarkeit als Einsatzleitwagen für die Gemeinde-Feuerwehren. Laut eingeholter Angebote kosten der Gemeinde die beiden Fahrzeuge zusammen 190 400 Euro, es würde aber Zuschüsse in Höhe von 28 000 Euro geben.

Hätten sich die Gemeindevertreter für das Ein-Fahrzeug-Konzept entschieden, wären 130 900 Euro fällig gewesen und es hätte nur 15 500 Euro Zuschuss gegeben. Unterm Strich werde die Gemeinde für die zwei neuen Fahrzeuge 47 000 Euro mehr hinblättern müssen, als wenn man bei einem Mehrzweckfahrzeug geblieben wäre.

Scherer betonte, dass sich eine achtköpfige Arbeitsgruppe für das Zwei-Fahrzeug-Konzept ausgesprochen habe. Fürs Haushaltsjahr 2023 wurden für Feuerwehrfahrzeuge bereits 110 000 Euro in der Finanzplanung der Gemeinde eingestellt. Bürgermeister Dieter Kugler (CSU) legt besonderen Wert auf optimale Ausstattung der Feuerwehren. Das hat sich schon bei der Anschaffung des großen Fahrzeugs für die Feuerwehr Biberbach gezeigt. „Auch die Röhrmooser Feuerwehr soll merken, dass seitens der Kommunalpolitik Wertschätzung da ist“, so Kugler.

Von einem schlüssigen Fahrzeug-Konzept sprachen die Gemeinderäte Burkhard Haneke (CSU), Schorsch Niederschweiberer (Freie Wähler), Andreas Humbs (Grüne) und dessen Fraktionskollegin Constanze Feneis.

Da man in der Fahrzeughalle des Röhrmooser Feuerwehrgerätehauses schon drei Fahrzeuge stehen hat, wird es langsam eng, was die Unterbringung von zwei weiteren Einsatzfahrzeugen betrifft. Eines davon muss wohl in dem Garagenneubau im Hof der Feuerwehr untergebracht werden, der demnächst beginnt. Weitere Fahrzeuge seien laut Scherer auch in Zukunft nicht vorgesehen, denn auch der Gymnasium-Neubau werde laut Kreisbrandinspektion am Fahrzeugbestand der Röhrmooser Wehr nichts ändern. Bürgermeister Kugler geht davon aus, dass eine Fahrzeug-Ersatzbeschaffung für die Sigmertshauser Feuerwehr nicht vor 2024 ansteht.

