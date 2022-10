Frauen-Power tut der Kirche gut

Frauen-Power im Pfarrverband: Margit Seegerer, Mandy Adam und Monika Pscheidl (von links), dahinter die Pfarrer Michael Bartmann und Rudolf Eichhammer (von links). © Ostermair

Der gesamte Pfarrverband Röhrmoos-Hebertshausen feierte Mandy Adam beim Festgottesdienst in der Klosterkirche Schönbrunn.

Schönbrunn – Eine von vier Frauen, die am Kirchweihsamstag im Münchner Liebfrauendom von Erzbischof Reinhard Kardinal Marx als Gemeindereferentin im Pfarrverband Röhrmoos-Hebertshausen ausgesandt wurde, ist die 47-jährige Mandy Adam, die am Kirchweihsonntag dann in der Klosterkirche Schönbrunn bei einem Festgottesdienst im Mittelpunkt stand. Die in der Nähe von Leipzig aufgewachsenen Gemeindereferentin wurde der Dienst in der katholischen Kirche nicht bereits in die Wiege gelegt. In der ehemaligen DDR war ja die Verbundenheit zum christlichen Glauben durchaus nicht üblich.

Die neue Gemeindereferentin hat bis 2013 nicht an Gott geglaubt

„Ich habe bis 2013 an keinen Gott geglaubt“, gesteht Adam. So wurde die Ingenieurs-Tochter erst 2014 getauft. Verheiratet mit ihrem Mann Torsten ist sie seit 2003, die beiden ziehen drei Kinder groß. Mandy Adam macht kein Hehl daraus, dass sie in einer Sinnkrise zum Glauben kam und erst durch die Erstkommunion ihrer Tochter dem katholischen Glauben näher kam. Ihren Beruf als CRT-Konstrukteurin bei einem Münchner Ingenieurbüro hatte sie 2017 aufgegeben, hatte aber schon zuvor in einem Fernstudium Theologie und Religionspädagogik studiert. Die Pfarrei St. Katharina in München war nach zuerst ehrenamtlicher Tätigkeit die erste ihr von der Kirche zugewiesene Stelle zur Berufseinführung, bevor die mit ihrer Familie in Oberschleißheim wohnende Kirchenfrau im September 2020 dann in den 6128 Gläubige zählenden Pfarrverband Röhrmoos-Hebertshausen wechselte und seitdem im Pfarrbüro in Ampermoching arbeitet.

Mandy Adam gibt zudem Religionsunterricht an der Grundschule, hält Wortgottesdienstfeiern ab und ist für die Firmvorbereitung verantwortlich. Sie vertritt Pfarrverbandsleiter Monsignore Michael Bartmann auch bei Beerdigungen, führt Seelsorgegespräche und begleitet die Pfarrgemeinderäte. Eine Herzensangelegenheit ist es für sie, zu predigen.

Jesus habe sich eine lebendige Kirche gewünscht

Das konnten die Gläubigen beim Festgottesdienst in Schönbrunn erfahren, wo sie über die Sehnsucht nach Gott predigte. In der Seelsorge müsse sie auf die Kirche von heute schauen, die an einem toten Punkt angelangt sei. Trotz aller Zweifel an der Amtskirche versuche sie Menschen, die keine Heimat mehr finden, zu Gott zu bringen. „Ich bin für alle da, die mir in meinem Dienst anvertraut sind“, so die engagierte Gemeindereferentin mit dem Hinweis, dass sich Jesus keine starre sondern lebendige Kirche gewünscht habe. Kirchweih dürfe nicht auf den Kirchenbänken enden, sondern bedeute Mitgestalten an der befreienden Botschaft Gottes.

Pfarrer Bartmann unterstrich, dass Frauen aus der katholischen Kirche längst nicht mehr wegzudenken sind. Der Dienst der Verkündigung sei hier besonders wichtig. „Ich bin den Menschen dankbar, die mich begleitet haben und an mich glauben“, freute sich Adam in dem festlichen Gottesdienst, den die Blaskapelle Schönbrunn mit flotten Rhyhmen umrahmte und dafür donnernden Beifall erhielt.

Beim anschließenden Stehempfang im Theatersaal der Schönbrunner Schwestern gab es Glückwünsche und Geschenke für die frischgebackene Gemeindereferentin. Josefine Westermaier erklärte namens der Pfarrgemeinderäte in beiden Gemeinden, wie wichtig die Kraft Gottes sei, die in den Worten von Mandy Adam spürbar werde. Frauen-Power tue der Kirche gut. Namens der beiden politischen Gemeinden Röhrmoos und Hebertshausen ergriff der Röhrmooser Bürgermeister Dieter Kugler das Wort und gratulierte wie Westermaier mit einem kleinen Geschenk. Ein Pflänzchen aus dem bekannten Wallfahrtsort Assisi bekam Adam von der Generaloberin der Schönbrunner Franziskanerinnen, Schwester M. Gabriele, mit der Hoffnung dass dieses Pflänzchen im Sinne der Kirche wachsen möge.

Die Lachmuskeln der Gäste strapazierten die weitere Gemeindereferentin Margit Seegerer, Pastoralreferentin Monika Pscheidl und Verwaltungsleiterin Angelika Obermayr mit dem Sketch „Dorfratsch“, der sich auf das Leben und Wirken von Mandy Adam bezog.

ost

