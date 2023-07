Die Freiwillige Feuerwehr ist für die Einsätze gut gewappnet

Röhrmoos

Von Josef Ostermair schließen

Die Freiwillige Feuerwehr Röhrmoos hat gleich zwei Gründe für eine Feier.

Röhrmoos – Die Freiwillige Feuerwehr Röhrmoos hatte zweifachen Grund zum Feiern: Das Feuerwehrhaus an der Schlammerstraße wurde 30 Jahre alt, und die neuerbaute Gerätegarage erhielt den kirchlichen Segen. Dazu fanden sich Monsignore Michael Bartmann und die evangelische Vikarin Isabelle Freund vor dem neuen Gebäude ein, das die Feuerwehrler mit großer Eigenleistung errichtet hatten.

Bartmann gab zu verstehen, dass der Segen Gottes in erster Linie den 59 Aktiven und 17 Jugendfeuerwehrlern gelte, die künftig hier ein- und ausgehen. Die evangelische Vikarin kam auf ein Bibelwort zu sprechen, das auch Bedeutung für die Feuerwehr habe. So wie die Feuerwehr von der Bevölkerung gerufen werde, wenn es brenzlig wird, seien auch die Feuerwehr-Dienstleistenden zu Gott gerufen. „Denn Gott gibt Mut durch Feuer und Wasser zu gehen“, sagte die Vikarin, und Bartmann bot für ganz schwere Einsätze seelsorgerische Betreuung an.

Der neue Feuerwehr-Vorstand Matthias Hamann betonte, dass die Wehr mit der neuen Gerätegarage für die Zukunft gewappnet sei, weil sie nun ausreichend Platz habe. Hier sollen das große Notstromaggregat und verschiedene Einsatzmittel wie Ölbinder untergebracht werden.

Wegen der hohen Eigenleistung der Feuerwehrler beim Bau dieser von der Röhrmooser Baumeisterin Gabi Ries geplanten Garage konnten nach Einschätzung von Kommandant Matthias Scherer die Baukosten auf unter 70 000 Euro gesenkt werden. Scherer und Hamann dankten der Gemeinde für die Finanzierung des Neubaus.

+ Segneten die neue Garage: Vikarin Isabelle Freund und Monsignore Michael Bartmann. Daneben Kommandant Matthias Scherer, Bürgermeister Dieter Kugler und Fahnenbegleiter Hans Orthofer. © ost

Was viele Festbesucher besonders interessierte, war die Ausstellung von Bildern und Zeitungsberichten aus der Zeit des großen Feuerwehrhausbaus Anfang der 90er-Jahre. Da konnte man schnell erfahren, dass der damalige Bürgermeister Sepp Westermayr und der damalige Röhrmooser Feuerwehrkommandant Otto Dörr die Väter dieses Projekts waren, gegen das sich vor allem einige Floriansjünger aus Großinzemoos mit Händen und Füßen gewehrt haben, weil sie eigenständig bleiben wollten. „Großinzemooser Wehr geht auf die Barrikaden“, schrieben die Dachauer Nachrichten seinerzeit. Bald habe man aber einsehen müssen, dass die Zusammenlegung allein von der Nähe der beiden Orte her die einzig richtige Lösung gewesen war.

Ein besonderes Schmuckstück im Röhrmooser Feuerwehrhaus ist der neu geschaffene Museumsschrank, dessen Einrichtung von der Sparkassen-Stiftung und der Bürgerstiftung finanziell unterstützt wurde. Hinter Glas ist dort alte Schutzkleidung ausgestellt.

Nicht nur Kinder, auch viele Erwachsene interessierten sich für die im Hof des Gerätehauses ausgestellten Fahrzeuge. Als Ersatz für das ausgediente Mehrzweckfahrzeug erwarten die Spritzenmänner im nächsten Jahr einen Mannschaftstransportwagen (MTW). Besonders beeindruckend im Fuhrpark der Wehr ist das große Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF).

Sehr gut angenommen wurde bei dem Fest das Kinderprogramm, das von Hüpfburg, Zielspritzen und Kindertattoos bis hin zum beliebten Bobbycar-Rennen reichte.