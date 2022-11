Gemeinde lehnt Innovations-Bau in Arzbach ab

Nur eine Grube: Hier sollen Pool und Sauna entstehen. © ost

Ein Bauherr plant ein Energieprojekt mit Pool und Saunahaus in Arzbach. Der Gemeinderat lehnte das Bauvorhaben ab, weil es im Außenbereich liegt.

Arzbach – Der Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Röhrmoos hat nach vorheriger Rücksprache mit dem Landratsamt den Bau eines Außenpools mit Saunahaus an der Fliederstraße in Arzbach mit der Begründung abgelehnt, dass das Bauvorhaben baurechtlich im Außenbereich liegt. Wenn man sich das Gelände vor Ort anschaut, wird man aber feststellen, dass hier nicht in der Prärie sondern zwischen zwei Wohnhäusern die etwas ungewöhnliche Anlage entstehen soll.

„Bei meinem Bauvorhaben geht es keinesfalls nur um den Bau eines Pools und einer Sauna im Außenbereich. Der von mir geplante Pool erfüllt eine Mehrfachnutzung“, ließ Bauherr Franz Brandmair, der eine Firma betreibt und Elektrotechniker ist, die Gemeinde Röhrmoos wissen. Wie Brandmair ausführt, bekäme der geplante Pool im Winter und in der Übergangszeit eine Dämmung über der Wasseroberfläche und diene dann als Energiespeicher – in diesem Fall ist es Warmwasser.

Das kleine Saunahaus könnte mit dem vorgewärmten Wasser und einer Poolwasserwärmepumpe beheizt werden. In der weiteren Entwicklung sei „auch das Beheizen von Wintergärten, Gewächshäusern, Wohnungen oder andere landwirtschaftlich genutzten Gebäuden denkbar“, so der Pionier aus Arzbach. Er bittet daher sowohl die Gemeinde Röhrmoos als auch das Landratsamt den Bau seines Pools, der rein baurechtlich im Außenbereich liegt, nicht zu verhindern.

So ein Verbot würde die Nutzung, Speicherung und Weiterentwicklung von erneuerbaren Energien behindern, argumentiert Brandmair. „Die veraltete Gesetzgebung ist grundsätzlich zu reformieren. In Zeiten von Energie- und Klimakrise ist es Niemandem mehr zu erklären, wenn innovotive Konzepte und Bauvorhaben verhindert werden“, so Brandmair, der die von ihm konzeptierte Anlage auch als Vorführanlage gewerblich nutzen will, in einem Schreiben an die Gemeinde.

Zudem sieht Brandmair seine Anlage als Versuchs- und Probebetriebsanlage, die er zur Vermeidung von Fehlerquellen nutzen möchte. „Es handelt sich um ein Gesamtkonzept, welches man derzeit in dieser Form noch nirgendwo erwerben kann“, so der Bauherr mit dem Hinweis, dass die Gemeinde doch Leute für Ideen zum Energiesparen sucht. „Doch ich wurde mit der Ablehnung meiner Anlage niederschmetternd zurückgewiesen“, bedauert Brandmair, der hofft, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Laut Gemeinde erfolge noch eine abschließende Prüfung durch das Landratsamt.

