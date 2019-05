Damit die Hilfsfrist eingehalten werden kann

Die Gemeinde Röhrmoos investiert in die Zukunft ihrer Feuerwehren - auf Basis des jetzt verabschiedeten Bedarfsplans. Aber auch neue Wege, wie für mehr Sicherheit gesorgt werden könnte, werden diskutiert.

Röhrmoos – Der Gemeinderat von Röhrmoos hat den vierten Entwurf des Feuerwehrbedarfsplans für die Jahre 2019 bis 2024 und den darin festgestellten Maßnahmen zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehren von Röhrmoos, Schönbrunn, Sigmertshausen und Biberbach nun einstimmig abgesegnet. Der Plan, den es in der Form in der Gemeinde bislang noch nicht gegeben hat, ist Grundlage für künftige Investitionsentscheidungen im Rahmen der Haushaltsplanung.

Inhaltlich beruht er auf dem bayerischen Feuerwehrgesetz, das offiziell vorgibt, wie Menschen schnell gerettet, Schadensfeuer wirksam bekämpft sowie technische Hilfe geleistet werden soll. Beispielsweise ist im Gesetz festgehalten, dass jede an einer öffentlichen Straße gelegene Einsatzstelle von einer gemeindlichen Feuerwehr binnen einer sogenannten Hilfsfrist von zehn Minuten nach Eingang der Meldung bei der alarmauslösenden Stelle erreicht werden muss.

Der Feuerwehrbedarfsplan dient nun der Gemeindeverwaltung, um objektiv feststellen zu können, wie die Feuerwehren technisch und personell ausgestattet sind und ob damit die vorgeschriebenen Hilfsfristen eingehalten werden können. Im Plan enthalten sind zudem die vorhandenen Gefahrenpotenziale.

Zur Vorbereitung des Feuerwehrbedarfsplans hatte die Gemeinde Röhrmoos das Ingenieurbüro für Brandschutz und Gefahrenabwehrplanung IBG beauftragt. Der Projektbericht dieser Organisationsuntersuchung bildet die Grundlage für den Plan, an dem die Führungskräfte der vier Wehren und die Kreisbrandinspektion mitgewirkt hatten. Dem nun abgesegneten Entwurf war zudem ein Workshop im März 2019 vorausgegangen.

Bezüglich des empfohlenen Gefahrenabwehrkonzeptes für die Gemeinde Röhrmoos ergibt sich demnach folgender Handlungsbedarf: Es muss künftig sichergestellt sein, dass bei allen Pflichtfeuerwehr-Einsätzen die Röhrmooser Feuerwehr zur primären Gefahrenabwehr standardmäßig mitalarmiert wird. Wegen des Ortsteils Purtlhof soll eine Vereinbarung mit der Nachbargemeinde Hebertshausen geschlossen werden, wonach die Gefahrenabwehr durch die Feuerwehr Ampermoching erfolgen soll.

Ein wichtiger Punkt im Plan ist auch die Kompensation einer nicht adäquaten Besetzung des zweiten, erforderlichen Löschgruppenfahrzeugs LF 10 rund um die Uhr. Dazu sollen mindestens zwölf alarmsichere Einsatzkräfte, davon acht mit Atemschutzträger-Ausbildung, verfügbar sein. Sollte dies tagsüber oder nachts nicht möglich sein, kann je nach Gefahrensituation ein Löschfahrzeug einer Nachbarkommune parallel mitalmarmiert werden. Die Röhrmooser Gemeindeverwaltung will zur Verbesserung der Tagsüber-Alarmsicherheit außerdem Einsatzkräfte aus dem Mitarbeiterkreis der Gemeinde gewinnen.

Im Investitionsprogramm ist für Biberbach im nächsten Jahr der Kauf eines Löschgruppenfahrzeugs LF 10 vorgesehen, das rund 300 000 Euro kostet und mit 70 000 Euro vom Freistaat bezuschusst wird. 2022 soll ein Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) für 160 000 Euro für den Ortsteil Sigmertshausen angeschafft werden. Hierfür darf man laut Gemeindeverwaltung mit 37 000 Euro Zuschuss rechnen. 2023 braucht Röhrmoos entsprechend des Bedarfsplans ein Mehrzweckfahrzeug, das 70 000 Euro kostet. Der Zuschuss für diese Investition wird mit 15 500 Euro beziffert. Die erforderliche Ausrüstung in den Feuerwehrhäusern hält sich dagegen in Grenzen. Noch heuer sind in Röhrmoos 2000 Euro als Nachrüstung für das mobile Notstromaggregat erforderlich. Die Absaugmöglichkeit für Dieselmotoremissionen kommt für Biberbach und Schönbrunn mit 10 000 Euro im Jahre 2020 zum Tragen. Weitere 5000 Euro für eine solche Nachrüstung sollen für Sigmertshausen im Jahr 2022 aus der Gemeindekasse fließen.

„Wir erkennen ausdrücklich das hohe Engagement der Feuerwehrler für das Gemeinwohl an“, unterstrich Bürgermeister Kugler. Der Feuerwehrbedarfsplan wird nun dem Landratsamt zur Prüfung übersandt.