Gemeinderat Röhrmoos verabschiedet 21-Millionen-Euro-Haushalt

Teilen

Geldscheine auf einem Tisch: Eine Erhöhung der Zweitwohnungssteuer würde der Marktgemeinde Murnau 50 000 Euro zusätzlich einbringen. © Imago/Steinach

Haushaltsberatungen im Gemeinderat: Gemeinde Röhrmoos geht ab 2025 wohl schwer in die Verschuldung.

Röhrmoos – Einstimmig hat der Gemeinderat Röhrmoos die Finanzplanung und das Investitionsprogramm zum Haushalt 2023 verabschiedet. Gegenüber dem Vorjahr steigt das Haushaltsvolumen von 18,9 Millionen auf 21,2 Millionen Euro. 14,4 Millionen werden um Verwaltungshaushalt umgewälzt, 6,6 Millionen sind es im Vermögenshaushalt. „Die Gemeinde steht vor einer schwierigen Entwicklung“, sagte Kämmerer Günther Reil und zeigte auf, dass das Haushaltsvolumen weiter steigen wird.

Haushaltsvolumensteigt weiter an

2024 müsse man von einem Haushaltsvolumen von knapp 27 Millionen Euro ausgehen, erst 2025 gehen die Berechnungen des Kämmerers auf 21,7 Millionen zurück. „Die finanziellen Rahmenbedingungen werden zunehmend schwieriger, aber es bringt auch nichts, notwendige Maßnahmen zu schieben“, so Reils Aussage. Bürgermeister Dieter Kugler (CSU) bedauerte, dass die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde weiter auseinanderklafft, da die Lastenübertragung durch Bund und Land Bayern immer schlimmer werde. So sprach Kugler von einem lächerlichen Bundeszuschuss für das Personal für die Kinderbetreuung. „Das ist ein Armutszeugnis“, schimpfte der Bürgermeister mit dem Hinweis, dass es so nicht weitergehen könne. „Entscheidungen von oben auf dem Rücken der Kommunen auszutragen können wir nicht weiter dulden, wir sind am Ende“, unterstrich das Gemeindeoberhaupt.

19 Millionen EuroSchulden im Jahr 2027

Allein heuer sind laut Haushalt 4,4 Millionen Euro Neuverschuldung notwendig. Derzeit ist Röhrmoos bei 1,6 Millionen Euro Schulden, doch die steigen bis 2027 noch kräftig an. Schon im nächsten Jahr müsse man mit Gemeindeschulden in Höhe von 5,78 Millionen Euro rechnen, und ganz gewaltig steige die Verschuldung ab 2025, wo man mit 15,33 Millionen Schulden rechnen müsse. Eine weitere Schuldensteigerung auf 17,77 Millionen Euro müsse man 2026 erwarten, und 2027 (Ende des Finanzplanungszeitraums) geht der Kämmerer sogar von 19 Millionen Euro Schulden aus.

Die steigenden Gemeindeschulden wirken sich natürlich brutal negativ auf die Pro-Kopf-Verschuldung aus, die noch bei 245 Euro liegt, zum Ende dieses Jahres aber auf 885 Euro steigen wird. „Zum 1. Januar 2027 wird die Pro-Kopf-Verschuldung bei rund 2616 Euro liegen“, verdeutlichte Reil.

Stimmen der Gemeinderäte zum Haushalt: „Mir ist nicht bange!“ Trotz der finanziellen Probleme sehen die Gemeinderäte nicht schwarz. „Mir wird nicht bange. Weil wir in den vergangenen Jahren vorsichtig gewirtschaftet haben, sollten wir jetzt auch den Mut haben, nicht neu rum zu diskutieren“, sagte Freie Wähler-Sprecher Stefan Lorenz. Dieser Aussage schloss sich auch Nicolas Kugler (Grüne) an. Auch Burkhard Haneke (CSU) sprach sich gegen einen „Verschiebebahnhof“ aus. Vize-Bürgermeister Arthur Stein (Grüne) erklärte: „Es ist erfreulich, dass es gelungen ist, nicht an den freiwilligen Leistungen der Gemeinde zu sparen. Das zeigt, dass die Gemeinde lebt.“ Das alte Mobiliar im Sitzungssaal, das zum Teil schon über 40 Jahre alt ist, mit neuem zu ersetzen, halten weder erster noch zweiter Bürgermeister für absolut dringend notwendig. Nicht mehr am Haushalt rütteln wollte man wegen des kurzfristig von SPD-Gemeinderätin Sabine Decker eingebrachten Antrags auf Zuschüsse für die Nachbarschaftshilfe. Weil es sich hier um keine riesigen Beträge handelt, waren sich die Antragstellerin und die übrigen Gemeinderäte einig, dass man da auch ohne Haushaltsänderung noch eine Lösung finde. ost

Die wichtigsten Einnahmequellen

Die wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde sind auch heuer neben der Einkommensteuerbeteiligung (5,6 Millionen Euro) die Schlüsselzuweisung (1,8 Millionen Euro), der Anteil an der Umsatzsteuer (358 000 Euro) und die Grund- sowie die Gewerbesteuer. Die Einnahmen aus der Grundsteuer A und B werden auf dem Niveau des Vorjahres erwartet. Die Gewerbesteuer von 2023 liegt erstmals knapp über einer Million Euro und werde sich aber erst 2026 auf 1,1 Millionen Euro erhöhen. Die abzuführende Gewerbesteuerumlage beträgt 105 000 Euro.

Die größten Ausgaben

Der größte Ausgaben-Brocken ist die Kreisumlage mit 4,4 Millionen Euro. Kämmerer Reil erwartet, dass der Kreisumlage-Hebesatz unter 50 Prozent gehalten werden kann, „denn bei einem Hebesatz über 50 Prozent wird es der Gemeinde kaum möglich sein, einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erstellen“. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt ist eine wichtige Orientierungshilfe bei der Beurteilung der Schuldendienstgrenze. Die geplante Zuführung ist in diesem Jahr bei 611 850 Euro angesetzt. Die seit Jahren steigenden Ausgaben im Verwaltungshaushalt erschweren die Finanzierung des Vermögenshaushalts in der Zukunft.

Infrastruktur für neues Gymnasium belasten Gemeindekasse schwer

So sehr man sich in Röhrmoos über den geplanten Gymnasiumbau freut, so unerfreulich sind die notwendigen Kosten für Infrastrukturmaßnahmen, die den Straßen- und Wegebau sowie Kanal und Wasser betreffen. Diese Maßnahmen belasten die Gemeindekasse schwer. Ende 2025 soll zudem das geplante Kinderhaus in Biberbach in Betrieb gehen. „Auch das wird deutlich teurer werden als das Kinderhaus, das wir in Röhrmoos gebaut haben“, so der Kämmerer.