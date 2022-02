Gemeinderat Röhrmoos spricht sich für Wasserspiele aus

„Wir sollten dazu den Schneid haben“: Der Platz soll Wasserspiele und Sitzgelegenheiten bekommen. © Gemeinde Röhrmoos

Die Entscheidung, wie der Platz hinter dem Rathaus aussehen soll, war nicht einfach. Gemeinderat Stefan Lorenz (FW) hielt schließlich ein flammendes Plädoyer.

Röhrmoos – Die Entscheidung im Gemeinderat von Röhrmoos, wie der öffentliche Platz hinter dem Rathaus ausschauen soll, war alles andere als einfach. Erst nach einem Abstimmungsmarathon zur Sache und zwei Abstimmungen zur Geschäftsordnung steht nun fest, dass auf die vom Landschaftsarchitekturbüro TOPgrün aus Dachau geplanten, kostspieligen Wasserspiele nicht verzichtet werden soll. Gegenüber den fünf Abstimmungsempfehlungen des Bau- und Umweltausschusses vom 8. Dezember, hat der Gemeinderat allerdings einiges geändert.

So hat nun auch die Forderung der Röhrmooser SPD, für den öffentlichen Platz einen Mehrwert in Form von mehr Sitzgelegenheiten zu schaffen, Gehör gefunden. Auch Lesungen und ähnliche Veranstaltungen sollten nach Meinung von CSU-Gemeinderat Burkhard Haneke hier möglich sein.

SPD-Gemeinderätin Sabine Decker erklärte gegenüber Planer Karrer: „Wir haben in Röhrmoos so viele engagierte Vereine, und ich freue mich, dass die Vereine diesen Platz nutzen möchten.“ Als Beauftragte für Menschen mit Behinderung denke sie aber auch an den Teil der Bevölkerung, der nicht die Möglichkeit habe, mehrere Treppen und Stufen zu überwinden. „Mir geht es hier um die Teilhabe für alle“, so Decker.

„Wenn Veranstaltungen stattfinden, ist es nach Anmeldung bestimmt möglich, dass auch Menschen mit Handycap mit etwas Unterstützung an einer Veranstaltung teilnehmen können“, so Decker. Es sei bestimmt sinnvoll, oberhalb des Platzes klappbare Sitzgelegenheiten zu schaffen.

Decker sprach noch einen weiteren Punkt an: die Tür der nahen Bücherei. Diese sei zwar nicht ganz barrierefrei, sprich zu klein, aber es fehlten nur ein paar Zentimeter.

„Ich denke, dass wir da schon Lösungen finden“, so Bürgermeister Dieter Kugler (CSU). Für den Lesebereich vor der Bücherei müsse die Gemeinde laut Planer mit Kosten in Höhe von 75 000 Euro rechnen.

Die geplanten Wasserspiele mit drei Fontänenfeldern kosten 500 000 Euro, wobei die 75 000 Euro vom Lesebereich an der Bücherei enthalten sind. Unabhängig von den verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten für den Platz kommen noch rund 130 000 Euro für Carport, Müllhäuschen, Werkstatt für den Hausmeister und den Unterflurverteiler hinzu, so dass mit Gesamtkosten von 630 000 Euro gerechnet werden muss.

Während sich der Bau- und Umweltausschuss noch mit 5:4 Stimmen dafür aussprach, ohne einen Großteil der Sitzblöcke und ohne Treppe im Süden auszukommen, kam es im Gemeinderat nun aber anders. Das Gesamtgremium will zwar weiterhin auf die Treppen im Süden, aber nicht auf die Sitzblöcke verzichten.

Dem flammenden Plädoyer von Freie-Wähler-Gemeinderat Stefan Lorenz für die geplanten Wasserspiele schloss sich die Gemeinderatsmehrheit an.

Weil der Planer davon ausgeht, dass die Nutzbarkeit des Platzes durch den von Vize-Bürgermeister Arthur Stein (Grüne) gewünschten Baum erheblich eingeschränkt würde, lehnte der Gemeinderat den Baum mit 16:3 Stimmen ab.

Einig war sich der Gemeinderat, dass die Gestaltungsvariante mit einem abgesenkten Wassertisch auf Belagshöhe aus technischen Gründen nicht weiter verfolgt werden soll.

Eine knappe Angelegenheit war die Abstimmung über die Gestaltung des Platzes mit drei Fontänenfeldern mit jeweils drei Düsen. Da musste Lorenz schon so manchem Ratsmitglied ins Gewissen reden, um hier Zustimmung zu erfahren. Bevor der Fontänenfeld-Vorschlag dann doch noch mit 10:9 Stimmen angenommen wurde, hatte Lorenz darum gebeten, die Gelegenheit, etwas Schönes zu schaffen, nicht zu verpassen. „Wir sollten dazu einfach den Schneid haben. Es soll doch ein Platz werden, wo die Leute gerne hingehen und auch Veranstaltungen stattfinden können“, unterstrich Lorenz und ergänzte: „So ein Platz ist nicht lebensnotwendig, aber lebenswert“.

CSU-Fraktionssprecher Stephan Hueber unterstützte die Lorenz-Aussagen und erklärte: „Wir könnten nichts Schlimmeres machen, als eine gepflasterte Fläche schaffen, die keiner nutzen will.“ Bürgermeister Dieter Kugler atmete auf, als die 10:9-Entscheidung zugunsten der Wasserspiele feststand und lieferte gleich ein Beispiel zur Nutzung des Platzes: ein geselliges Treffen mit Gästen aus der Partnergemeinde Taradeau.