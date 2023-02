Generationenwechsel: Vorstand der Sigmertshauser Schützen verjüngt sich

Der neue Vorstand der Sigmertshauser Schützen: Andrea Ludwig, Peter Hüller, Andreas Nefzger und Daniela Mayr (sitzend v.l.); Heinz Reiser, Mathias Seitz, Josef Huber, Franz Lerchl, Josef Gmeiner, Dieter Kreutner und Josef Schmid (stehend v.l.). © Josef Ostermair

Sigmertshauser Schützen wählen auf Hauptversammlung einen neuen Vorstand.

Sigmertshausen – Im Rahmen der Vorstands-Neuwahl beim Schützenverein Glück auf Sigmertshausen ist ein Generationswechsel in der Führungsriege vollzogen worden. Der Vorsitzende und Schützenmeister Josef Schmid, der in Kürze seinen 61. Geburtstag feiern kann, kandidierte wie angekündigt nicht mehr. Er wurde von dem 41-jährigen Peter Hüller abgelöst.

Schmid war 28 Jahre zur Zufriedenheit aller Mitglieder Schützen-Chef in Sigmertshausen und zuvor schon seit 1984 Jugendleiter-Stellvertreter und stellvertretender Schützenmeister. Für die insgesamt 39-jährige Funktionärstätigkeit dankten ihm die Mitglieder auf der Versammlung mit lang anhaltendem Applaus.

Mit Andreas Nefzger wählten die Schützen auch einen neuen zweiten Vorsitzenden. Nefzger löste Dieter Kreutner ab, der 25 Jahre ebenfalls mit großem Engagement im Vorstand mitarbeitete.

Alte Vorsitzende bleiben als Beisitzer im Führungsteam

Schmid und Kreutner gaben zwar ihre Führungsposten ab, wollen den nun deutlich verjüngten Vorstand aber dennoch nicht im Regen stehen lassen. So ließen sich beide nun wenigstens noch als Beisitzer in das neue Führungsteam wählen und versicherten, bei den vielfältigen Aufgaben eines Schützenvereins weiterhin zu unterstützen.

Das war für Hüller auch ausschlaggebend, die Führungsrolle zu übernehmen. Er ist nämlich erst seit sechs Jahren im Verein, dafür aber schon sehr engagiert. Er schaffte es bereits, dass acht Jungschützen dem Verein beigetreten sind. „Fast die komplette Jugendfeuerwehr ist nun auch Mitglied im Schützenverein“, sagte Hüller erfreut.

Drei weitere Plätze für jüngere Funktionäre frei gemacht

Der weitere Verlauf der Neuwahlen zeigte, dass auch noch drei weitere, ältere Funktionäre, Platz für Jüngere machten. Am längsten von diesem Trio gehörte Michael Schmidl dem Vorstand an. Er arbeitete von 1986 an bis 1996 als Jugendleiter mit, war dann elf Jahre zweiter Schützenmeister und zuletzt Beisitzer im Ausschuss.

Für den Verein verdient gemacht hat sich auch Rudi Widmann, der von 1992 an bis 1994 in der Jugendleitung mitwirkte und dann bis zuletzt Sportleiter war. Sein Amt übernahm Toni Reichart. Als zweiter Sportleiter blieb Franz Lerchl dem Verein erhalten. Aus dem Vorstand ausgeschieden ist auch Josef Seitz, der schon über 50 Jahre dem Verein die Treue hält und 22 Jahre lang Veranstaltungswart war. Zu seiner Nachfolgerin wählten die Mitglieder Andrea Ludwig, die bisher schon seine Stellvertreterin war. Zum zweiten Veranstaltungswart ließ sich Andreas Peller wählen.

Auf insgesamt 90 Jahre im Dienste des Schützenvereins bringen es Michael Schmidl, Rudi Widmann und Josef Seitz (v.l.), die nun ihre Ämter niedergelegt haben. © Josef Ostermair

Viele Ämter bestätigt

In ihren Ämtern bestätigt wurden Schriftführerin Daniela Mayr, Kassenwartin Alexandra Fischer, Kassenwart Josef Huber, zweiter Sportleiter Franz Lerchl und PC-Betreuer Mathias Seitz. Ferner wählte man Anna Seitz als Nachfolgerin von Andreas Nefzger zur zweiten Schriftführerin, Heinz Reiser zum Jugendleiter und Josef Gmeiner zum zweiten Jugendleiter.

Der neue Vereinsvorsitzende Peter Hüller betonte, dass er auf die Leistung seiner Vorgänger aufbauen möchte. Aktuell zählt der Verein 103 Mitglieder, davon zehn unter 18 Jahren. Für Mädchen und Buben ab zwölf Jahren findet immer freitags ab 18 Uhr das Jugendtraining statt.

Nächste große Veranstaltung: Das Faschingsschießen

Hüller legt auch Wert auf Geselligkeit. So wird am Freitag, 17. Februar, ab 18 Uhr wieder ein Faschingsschießen stattfinden, und am Samstag, 1. Juli, wieder das traditionelle Häuslfest auf dem Seitz-Hof gefeiert werden. Dabei sein werden die Sigmertshauser Schützen auch beim Gaupreisschießen in Biberbach, das von Freitag, 14. April, bis Sonntag, 30. April, stattfindet. Auch beim Festwochenende zum Gaupreisschießen am Freitag, 12. Mai, bis Sonntag, 14. Mai, sind die Sigmertshauser dabei. Es gibt auch Überlegungen, heuer an einem Weihnachtsmarkt teilzunehmen.