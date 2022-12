Geschichten aus Urgroßvaters Zeiten

Präsentieren die neuen Heimatblätter: Helmuth Rumrich, Angelika Sigerist, Sabine Hermann und Wolfgang Siegmund. © ost

Röhrmoos – Jedes Jahr kurz vor Weihnachten erscheinen die Röhrmooser Heimatblätter, die reichlich heimatkundliches Wissen vermitteln. Auch im 26. Jahr wird auf insgesamt 148 Seiten aus allen Gemeindeteilen viel aus der Vergangenheit, aber auch aus der Gegenwart berichtet.

VON JOSEF OSTERMAIR

Was die Heimatblätter so interessant macht, sind die alten Fotos aus Urgroßvaters Zeiten und von Begebenheiten späterer Jahre. Auch heuer sind die Heimatblätter in Buchform überschrieben mit „Geschichtliches und Aktuelles aus der Gemeinde“.

Wie der Vorsitzende des Fördervereins Röhrmooser Heimatblätter, Wolfgang Siegmund, im Rahmen der Hauptversammlung in der Bürgergaststätte in Sigmertshausen herausstellte, sind in den Heimatblättern der vergangenen 26 Jahre 3262 Seiten Heimatgeschichte präsentiert worden. 173 Autoren lieferten 749 Beiträge. Am meisten dazu beigetragen hat der kürzlich verstorbene Inzemooser Franz Thaler mit 183 Beiträgen.

Vermächtnisse von verstorbenen Autoren

Thaler hat den Heimatblättern ein heimatgeschichtliches Vermächtnis hinterlassen, über das der Verein sich einerseits riesig freut, andererseits gibt es aber Probleme, wie und wo man Thalers Bilder und Aufzeichnungen logistisch erfasst.

Genauso verhält es sich mit den 65 Ordnern des verstorbenen Toni Kölbl, der über Bilder und Zeitungsausschnitte aus den Dachauer Nachrichten alles Wissenswerte zusammengehalten hat. „Das sind teilweise pro Jahr zwei Ordner“, gab Siegmund zu verstehen. Ziel sei es, nach Möglichkeit alles zu digitalisieren. Der Verein möchte sich dafür entsprechende Geräte leasen. Schorsch Kiermeir erklärte sich bereit, bei den umfangreichen Arbeiten zu unterstützen.

Ein Archiv für die alten Schätze

Wolfgang Siegmund ist es auch wichtig, die bis dato noch privat untergebrachten Schätze in einem zentralen Archiv zu lagern. Das setze aber geringe Mietkosten voraus, „weil mehr unsere Kassenlage nicht zulässt“.

Paula Herzinger, die Röhrmooser Ehrenbürgerin, die auch dem Förderverein angehört, schlug vor, die leeren Räume im Pfarrhof zu nutzen, doch das sei laut Siegmund nicht möglich. „Dann sollte man die Gemeinde in die Pflicht nehmen, der doch auch daran liegen sollte, geschichtliche Werte zu pflegen und zu erhalten“, unterstrich Herzinger. Dies soll nun geklärt werden.

Das Ende der Häuserchroniken

Siegmund kam auch auf Wünsche der Heimatblätter-Freunde zu sprechen und stellte klar, dass der Verein bis vor zehn Jahren immer noch eine Häuser-Chronik in die Heimatblätter einfließen ließ. Nun gibt es aber Widerstand einzelner Hausbesitzer wegen des Datenschutzes. Daher kann der Verein keine Häuserchronik mehr präsentieren.

Neuwahl des Vorstands

Bevor die ersten druckfrischen Heimatblätter unter den Mitgliedern des Fördervereins verteilt wurden, fanden die Neuwahlen des Vorstands statt. Personelle Änderungen gibt es keine. Im Amt des Vereinschefs bestätigt wurde ohne Gegenstimme auch für die nächsten drei Jahre wieder Wolfgang Siegmund, der bereits seit der ersten Stunde an der Vereinsspitze steht. Zweiter Vorsitzender bleibt Helmuth Rumrich, der zusammen mit Siegmund zu den Machern der Heimatblätter gehört.

Schatzmeisterin im Förderverein bleibt Sabine Hermann und Angelika Sigerist wurde wieder zur Schriftführerin gewählt. Nachdem die Beiräte Anton Kölbl und Schorsch Nefzger verstorben sind, einigte man sich, es bei den weiteren Beirätinnen Paula Herzinger und Monika Reiser zu belassen. Als Kassenrevisoren stellten sich erneut Schorsch Kiermeir und Udo Flohr zur Verfügung.

Erfreulich sei laut Siegmund, dass die Gemeinnützigkeit des Fördervereins verlängert wurde. Der Förderverein verfügt zwar noch über ein Kassen-Plus, hat aber auch an den Kostensteigerungen zu knabbern. Allein für die Druckkosten der Heimatblätter müsse man rund 3200 Euro hinblättern.

Neue Röhrmooser Heimatblätter

Die neueste Ausgabe zum Preis von 12,50 Euro gibt es bei den Vorsitzenden Wolfgang Siegmund (0 81 36/73 74) und Helmuth Rumrich (0 81 39/5 45) sowie in der Bäckerei Polz in Röhrmoos.