Ein 20,5-Millionen-Euro-Haushalt

Der Röhrmooser Gemeinderat hat einen 20-Millionen-Euro-Haushalt verabschiedet. In der Sitzung machte Kämmerer Günther Reil deutlich: „Die fetten Jahre sind vorbei!“

Röhrmoos – Der Gesamthaushalt der Gemeinde Röhrmoos beträgt heuer 20,5 Millionen Euro. Der Gemeinderat hat ihn nun einstimmig beschlossen. Im Verwaltungshaushalt (12,57 Millionen Euro) gibt es gegenüber dem Vorjahr keine großen Abweichungen, doch der Vermögenshaushalt der Gemeinde steigt auf fast 8 Millionen Euro, also fast um das Dreifache gegenüber 2019 an.

Das hängt in erster Linie von den geplanten umfangreichen Investitionen ab. Es stehen nämlich noch eine Reihe von Maßnahmen aus dem Jahr 2019 an. Da geht es um die Neuausstattung des Sitzungssaales, die Beschaffung eines Feuerwehrautos für die Feuerwehr Biberbach, die Abwasserdruckleitung Riedenzhofen und die Schaffung eines Lagerplatzes, unter anderem für den notwendigen Bodenaustausch.

Ins Geld geht auch die heuer beschlossene öffentlich zugängliche Toilettenanlage (geschätzte Kosten 130 000 Euro), die Beschaffung eines Notstromaggregats und der Bau einer Garage für die Feuerwehr Röhrmoos sowie die Sanierung der Lagerhausstraße bezüglich Abwasser- und Straßenmaßnahmen.

Der Umbau des Rathauses in den Räumen der ehemaligen Post ist in den Haushaltsansätzen ab diesem Jahr, beginnend mit der Planung, berücksichtigt.

In dem umfangreichen Zahlenwerk ist nicht zu übersehen, dass die Schulden der Gemeinde ab 2021 kräftig ansteigen werden. Momentan steht Röhrmoos mit 2 Millionen Euro in der Kreide, dann aber geht es von Jahr zu Jahr mit der Verschuldung kräftig nach oben, so dass 2024 die Schulden schon mit fast 7,5 Millionen Euro beziffert werden. Bürgermeister Dieter Kugler (CSU) betonte, dass Röhrmoos mit der momentanen Pro-Kopf-Verschuldung von 318 Euro noch erheblich unter dem Durchschnitt vergleichbar großer Gemeinden liege. Bis 2024 steige die Pro-Kopf-Verschuldung aber auf 1155 Euro an. Das gibt auch Kämmerer Günther Reil zu denken: „Die fetten Jahre sind vorbei“. Reil sprach von steigenden Ausgaben bei stagnierenden Einnahmen.

Er machte auch kein Hehl daraus, dass die erwartete Steigerung bei den Schlüsselzuweisungen ausbleibt, ja sogar weniger wird. 1,4 Millionen Euro waren es noch 2019, heuer könne die Gemeinde nur 1,38 Millionen Euro Schlüsselzuweisung erwarten. Laut Reil wird der Gemeinderat künftig bei den Investitionen Prioritäten setzen und vielleicht auch die eine oder andere Maßnahme verschieben müssen.

Noch habe Röhrmoos Rücklagen von 3,55 Millionen Euro, davon verbleiben bis zum nächsten Jahr aber nur mehr 302 000 Euro. Den niedrigsten Rücklagen-Stand erreicht die Gemeinde mit nur mehr 162 000 Euro im Jahr 2023.

Was wie vielen anderen Gemeinden auch Röhrmoos wehtut, ist die steigende Kreisumlage. Heuer sind es 3,44 Millionen Euro, die der Landkreis aus der Röhrmooser Gemeindekasse bekommt, im nächsten Jahr 3,6 Millionen Euro, 3,8 Millionen im Jahre 2022 und 3,9 Millionen Euro 2023. Während der Landkreis die Hebesätze für die Kreisumlage von 47 auf 48 Prozent erhöht hat, wird Röhrmoos an den seit 2016 unveränderten Grundsteuer-Hebesätzen nicht rütteln.

Das sind die wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde in diesem Jahr: Einkommensteuerbeteiligung 5,11 Millionen Euro, Gewerbesteuer 910 000, Schlüsselzuweisung 1,38 Millionen, Grundsteuern 534 000, Einkommensteueranteil 371 000 und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 346 000 Euro.

Die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt ist eine wichtige Orientierungshilfe bei der Beurteilung der Schuldendienstgrenze. „Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften soll die Zuführung mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann“, unterstrich der Bürgermeister, dem der Ernst der Situation durchaus bewusst ist. Die geplante Zuführung ist für heuer mit 348 638 Euro angesetzt und ist damit deutlich niedriger als der Ansatz im Vorjahr (992 359 Euro). Wie der Kämmerer klarstellte, fallen diese Zuführungen in den Jahren 2021 bis 2023 ebenfalls niedriger aus als bisher.

„Im Hinblick auf die dauernde Leistungsfähigkeit unserer Gemeinde ist dieser Trend in Zukunft sorgfältig zu beobachten“, sagte auch Kugler, der dem Kämmerer für die umfangreichen Arbeiten zur Haushaltserstellung dankte. Der Haushalt 2020 sei schon im Finanzausschuss intensiv vorberaten worden, sodass weder die Sprecher der Freien Wähler (Stefan Lorenz) noch Dr. Nicolaus Kugler von den Grünen viel zu bemerken hatten. Lediglich Lorenz erklärte unmissverständlich: „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt zum Investieren.“