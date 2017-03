Frau entdeckt Brand – Rauchvergiftung

Bei einem Brand in Großinzemoos ist am frühen Donnerstagabend eine 21-jährige Frau verletzt worden. Sie war nach Hause gekommen, hatte den Brand bemerkt und konnte die übrigen Personen im Haus warnen.

Wie die Polizeiinspektion Dachau mitteilt, wurden die Feuerwehren Petershausen, Großinzemoos, Vierkirchen und Dachau alarmiert, weil aus einem Mehrfamilienhaus im Unteranger Rauch austrat. Wie sich herausstellte, war es aufgrund eines technischen Defektes zu einem Schwelbrand in einem Heizungskeller gekommen. Glücklicherweise wurde die Rauchentwicklung rechtzeitig von einer 21-jährige Bewohnerin, die gerade von der Arbeit nach Hause kam, entdeckt. Die Frau konnte die übrigen Personen in dem Haus rechtzeitig warnen und so vor weiterem Schaden bewahren. Sie selbst allerdings musste wegen einer leichten Rauchvergiftung im Krankenhaus Dachau behandelt werden. An der Heizungsanlage entstand ein Schaden von 2500 Euro.

dn