Großinzemooser Friedhof wird aufgewertet

Weil es noch große, freie Bestattungsflächen gibt, sollen hier bauliche Maßnahmen erst im Bedarfsfall erfolgen. © Josef Ostermair

Die Gemeinde Röhrmoos will den Großinzemooser Friedhof aufwerten. Außerdem sollen zusätzliche Urnengräber entstehen.

Großinzemoos – Der Friedhof an der Frauenhofener Straße in Großinzemoos soll nach den Vorstellungen des Röhrmooser Gemeinderats eine Aufwertung bekommen. Einmal hinsichtlich des Eingangsbereichs und einmal was die Möglichkeiten für Gräber betrifft.

In diesem Friedhof gibt es keine Unterstandsmöglichkeiten für Trauergäste. Doch das soll sich ändern. Charlotte Reitsam und Thomas Gardai vom Landschaftsplanungsbüro Wankner und Fischer stellten im Gemeinderat einen entsprechenden Entwurf vor. Demnach soll die Torsituation des Friedhofs durch eine 1,20 Meter hohe Mauer betont und überdacht werden.

Laut den Planern soll das Dach auf einer Holzkonstruktion stehen, die den Blick in den Friedhof ermöglicht und den Wetterschutz herstellt. Die entstehende Halle ist auf dem Friedhof-Vorplatz nach allen Seiten offen. Das Satteldach soll eine geschlossene Holzkonstruktion sein. Die Überdachung überschirmt eine Fläche von 9,5 mal acht Metern und soll drei Meter hoch sein.

Die vorläufige Kostenschätzung für diese Überdachung beträgt 130 500 Euro, mit verglasten Seitenwänden aber rund 150 000 Euro. Wie Geschäftsleiter Patrick Westermair den Gemeinderatsmitgliedern erklärte, habe ein Gespräch mit Pfarrer Michael Bartmann ergeben, dass auch er eine Überdachung im Eingangsbereich des Friedhofs wünschenswert erachtet.

Dafür sprach sich auch der Großinzemooser CSU-Gemeinderat Burkhard Haneke in aller Deutlichkeit aus. „Das ist ein sehr exponierter Friedhof, bei Wind und Wetter weiß man, was das bedeutet“, so Haneke. Er wünsche sich allerdings, dass keine Art Bushäuschen entsteht. „Ein Windschutz ist auf alle Fälle wichtig“, befand Bürgermeister Dieter Kugler (CSU). Schorsch Niederschweiberer von den Freien Wählern sprach sich ebenfalls für die geplante Überdachung aus und meinte: „Wenngleich es hier um hohe Kosten geht, sollte uns das wert sein.“

Bedenken hinsichtlich der vorgesehenen Glasfront äußerte Grünen-Gemeinderätin Constanze Feneis, „denn sowas muss auch gepflegt werden“. Ihr Fraktionskollege Andreas Humbs gab zu bedenken, dass Bestatter beim Öffnen von Gräbern und auch Steinmetzbetriebe mit größeren Fahrzeugen auch weiterhin den dann überdachten Einfahrtsbereich zum Friedhof befahren müssen können. „Man vertut sich nichts“, versicherte der Bürgermeister mit dem Hinweis, dass es ja neben dem bestehenden Kompost-Platz noch einen zweiten Zugang zum Friedhof gibt.

SPD-Gemeinderätin Sabine Decker erachtete es in der Friedhofsdiskussion für wichtig, dass bestehende Grabstätten von der Planung nicht betroffen sind. Den beiden Vertretern des Planungsbüros wurden all die Anregungen mit auf den Weg gegeben.

Bei den Friedhofs-Gestaltungsvorstellungen geht es aber auch um die Gräber – das Angebot an Urnengrabstätten soll erweitert werden. Bis dato gibt es die Möglichkeit von Urnenerdgräbern. Im nördlichen Bereich hinter dem Eingangsvorplatz soll durch die Reservierung für Urnenerdkammern ein weiteres Angebot geschaffen werden. Die Umsetzung könne zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Auf der Ostseite des Friedhofs können ebenfalls Urnenerdgräber, Urnenerdkammern oder Urnenstelen platziert werden, aber auch hier bestehe aktuell kein sofortiger Handlungsbedarf. Die Kostenschätzung für die zehn Urnenerdkammern für bis zu 20 Urnenplätzen liegt bei 8700 Euro. Für drei Urnenstelen (14 Urnenplätze) beläuft sich die Kostenschätzung auf knapp 18 000 Euro.

Gemeinderat Haneke gab zu verstehen, dass sich Urnengräber gut in den Friedhof einfügen würden, er hingegen „Betonsäulen“ – damit meinte er die Stelen – störend empfindet. Laut Bürgermeister Kugler hat sich die Verwaltung bewusst nur auf der Ostseite für Stelen ausgesprochen, man könne die Schaffung von Stelen aber zurückstellen.

Planerin Charlotte Reitsam will die Mitte des Friedhofs frei lassen, aber eine gewisse Struktur schaffen. Der Friedhof verfüge noch über eine größere Fläche für Erdgräber, da sei es fraglich, ob sie jemals gebraucht werden. Der Trend bei Bestattungen gehe hin zu Urnen.

Der Haupt- und Finanzausschuss entschied sich schließlich in getrennten Abstimmungsvorgängen für den überdachten Eingangsbereich, die Überdachung mit verglasten Seitenwänden (Ost- und Westseite), fünf Urnenerdkammern (Umsetzung aber erst im Bedarfsfall) und die Schaffung von weiteren Urnenerdkammern/Urnenstelen auf beiden Friedhofseiten (Umsetzung erst im Bedarfsfall).