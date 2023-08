Kein Widerstand zu erwarten - Gute Aussichten für erstes Windrad

Teilen

Inwieweit in dem Waldstück nordöstlich von Durchsamsried ein Windrad entstehen kann, wird derzeit noch geprüft. Auf dem Feld am Waldrand wachsen derzeit noch Zwiebeln. Nur eine Familie ist betroffen Heikler Vogelschutz © ost

Nordöstlich der Einöde Durchsamsried soll das erste Windrad in der Gemeinde Röhrmoos entstehen. Widerstand ist nicht zu erwarten.

Durchsamsried – Der geplante Standort in einem Waldstück ist 550 Meter von dem großen Bauernhof in Durchsamsried entfernt. Die Entfernung des künftigen Windrads zum Röhrmooser Ortsteil Biberbach beträgt 1200 Meter.

Der Röhrmooser Gemeinderat hatte sich in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause mit dem Vorbescheid nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz zum Windpark Haimhausen-Röhrmoos zu befassen. Der Antragsteller, die Windkraft Haimhausen GmbH&Co. KG, beabsichtigt die Errichtung von vier immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen Anlagen zur Nutzung von Windenergie mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern. Im Gemeindegebiet Röhrmoos liegt aber nur die beabsichtigte Windkraftanlage bei Durchsamsried.

Projektentwickler Vitus Hinterseher ging vor dem Röhrmooser Gemeinderat näher auf die technischen Daten ein und zeigte auch auf, dass vom Typ des geplanten Windrades schon mehr als ein Dutzend in Betrieb sind. Das nächste Windrad, bei dem Hinterseher Projektentwickler war, befindet sich im nahen Kammerberg. Es gebe verschiedene Bürgerbeteiligungsmodelle. So sei beispielsweise durch die BEG Freising das Bürgerwindrad Kammerberg entstanden.

Die von Hinterseher genannten vier Projekte können ohne sektorielle Abschaltungen betrieben werden und stehen weder den Belangen der zivilen und militärischen Luftfahrt noch den Belangen des Mobilfunks entgegen. Das bei Durchsamsried geplante Windrad widerspreche auch nicht dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Röhrmoos. Der bestehende Flächennutzungsplan sehe keine der Windenergienutzung entgegenstehende Festsetzung vor.

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wird seitens der Gemeinde Röhrmoos insbesondere auf die Wohnnutzung in Durchsamsried hingewiesen, welcher im gesamten Spektrum „Immissionsschutz“ (Lärmentwicklung, Schattenwurf, Korrosionsschutz, elektromagnetische Felder) ausreichend Rechnung getragen werden muss. In Durchsamsried gibt es nur die Bauersfamilie Sedlmair. Stefan Sedlmair ist CSU-Gemeinderat in Röhrmoos, war aber in der Sitzung mit Hinterseher nicht anwesend. In einem Gespräch mit den Dachauer Nachrichten war zu erfahren, dass seitens des Grundbesitzers am geplanten Windrad-Standort keine Widerstände zu erwarten sind.

Nachdem der Gemeinderat nun ja grünes Licht für den Vorbescheid gegeben hat, müsse erst noch das Vogelschutzgutachten abgewartet werden, bevor es in die nächste Planungsphase geht. Hinterseher hatte ja auch schon dem Gemeinderat zu verstehen gegeben, dass der Start von Vogelschutz-Untersuchungen als Genehmigungsgrundlage für ein Windrad immer im Winter bei entlaubtem Baumbestand, beziehungsweise zu Beginn der Balzzeit erfolgen müsse. Anderenfalls müsse man bis zur nächsten Balzperiode warten, was den Verlust von 12 Monaten Projektvorsprung bedeuten würde. Ziel eines Gutachtens ist es, auf der Grundlage detaillierter Untersuchungen die Bedeutung des Gebietes für Brutvögel darzustellen.

Schnelles Handeln würde die Erfolgsaussichten für das Projekt bei Durchsamsried erhöhen. Sedlmair bezweifelt aber, ob das Vogelschutzgutachten schon gegen Ende dieses Jahres Klarheit über den Fortgang des Verfahrens bringt.

Die für das Windrad erforderliche Waldfläche würden die Betreiber auf Pachtbasis erhalten. Wie von Sedlmair zu erfahren war, seien mittlerweile auf Röhrmooser Flur, im sogenannten Vierkirchner Holz, vier weitere Windräder angedacht. Es müssten aber noch die Einspeisemöglichkeiten geprüft werden. „Da stehen noch viele Fragezeichen dahinter“, vermutet Sedlmair.