Gymnasium mit maximal vier Geschossen

Gemeinde Röhrmoos ändert ihren Flächennutzungsplan und stellt Bebauungsplan auf

Röhrmoos – Für den Bau des fünften Gymnasiums im Landkreis wird die Gemeinde Röhrmoos ihren Flächennutzungsplan ändern. Deshalb gab es im Gemeinderat viel zu diskutieren.

In der letzten Sitzung vor der Sommerpause stellte der Diplom-Ingenieur Eckhard Emmel vom Büro EGL in Landshut die Planung die Planung im Gemeinderat vor. Die Gesamtfläche der 10. Flächennutzungsplan-Änderung beträgt 4,4 Hektar im Westen von Röhrmoos. Das Gebiet grenzt östlich an die Flurstraße, wird nördlich von der Kreisstraße DAH 3 (Indersdorfer Straße) und der Arzbacher Straße umfasst, grenzt westlich an den Jugendspielplatz „Seeräuber“ und wird südwestlich vom Sportgelände abgegrenzt. So sind eine ganze Reihe von Flurnummern betroffen.

Flächennutzungsplan

In der 10. Flächennutzungsplan-Änderung wird der Geltungsbereich für das künftige Gymnasium als Fläche für den Gemeinbedarf – Schule – dargestellt. Der bestehende Weiher im Norden wird als Wasserfläche in die Gemeinbedarfsfläche integriert und soll erhalten bleiben.

Weiterhin werden die Kreisstraße DAH 3 mit anbaufreier Zone im Nordosten und die partiell notwendige Erweiterung der Sportflächen im Südwesten klassifiziert. Die bisherigen Mischbauflächen im Osten werden durch die Gemeinbedarfsausweisung kleiner, die verbleibende Fläche soll jedoch wegen der ausreichend großen Restfläche weiterhin Mischgebiet bleiben.

Verbindung zum Sportgelände

Den Gemeinderäten war wichtig, dass es eine neue fußläufige Verbindung zwischen Röhrmoos und dem Sportgelände geben wird. Das Gymnasium mit Dreifachturnhalle soll ab dem Schuljahr 2025/2026 bis zu 840 Schülern Platz bieten. „Sinnvolle Synergieeffekte können durch eine Mitnutzung der nahegelegenen Sportflächen und der Sporthalle der SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos erzielt werden“, unterstrich Bürgermeister Dieter Kugler (CSU).

Bebauungsplan

Um den Gymnasium-Neubau zu ermöglichen, dabei die städtebauliche Ordnung zu gewährleisten und verkehrliche, immissionsschutzfachliche und grünordnerische Belange zu berücksichtigen, „ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes absolut notwendig“, betonte der Planer.

Grünflächen

Ein weiteres Ziel ist ein ausreichend hoher Grünflächenanteil für attraktive Frei-, Spiel-, Campus- und Pausenflächen. Die Immissionsbelange werden derzeit im Schallgutachten untersucht und durch Festlegungen und Hinweise in der 2. Auslegung des Bebauungsplanes berücksichtigt.

Geschosse

Der Gemeinderat befasste sich nun verstärkt mit Bauzonen und Geschossen. Die Baugrenzen werden laut Planer bewusst großzügig dimensioniert, um dass angestrebte Lernhaus-Konzept realisieren zu können und um eventuell zukünftige bauliche Erweiterungen für die schulischen Zwecke problemlos zu ermöglichen. Innerhalb der Baugrenzen sind verschiedene Bauzonen festgelegt, die sich hinsichtlich der maximalen Geschossigkeiten und maximaler Höhenentwicklung unterscheiden.

Der Gemeinderat folgte der Empfehlung des Planers und zog eine Bebauung mit maximal vier Geschossen der Alternative mit drei Geschossen vor. Auf dem vierten Geschoss sind aber keine weiteren Technikaufbauten zulässig. Die maximale Wandhöhe beträgt 16 Meter. Das oberste vierte Geschoss ist nur als Staffelgeschoss zulässig, das mindestens fünf Meter an allen Wandseiten zurückgesetzt ist.

Thema Flächdächer

Weniger begeistert zeigten sich die Gemeinderäte von den vorgesehenen Flachdächern, die zu begrünen sind. „Ich kenne kein Flachdach, das nach 30 Jahren noch dicht ist“, gab CSU-Gemeinderat Stefan Sedlmair zu bedenken. Doch der Planer setzt auf zweischichtige Begrünung auf einem Dach mit bis zu fünf Prozent Neigung. „Das wird auch vom Landkreis so gewünscht“, erklärte Emmel. So ein Dach sei auch angesichts der schlechten Versickerungsmöglichkeiten, die auf dem Gelände vorherrschen, von Vorteil.

Versickerung

Sauberes Oberflächenwasser soll vor Ort in verschiedenen Mulden gesammelt werden. Was die schlechte Versickerung angeht, fragte Vize-Bürgermeister Arthur Stein (Grüne) inwieweit Starkregenfälle in der Planung berücksichtigt sind. Laut Emmel werde von einem 30-jährigen Regenereignis ausgegangen, mit einem Aufschlag von 1,3. Dennoch sagte Stein: „Ich gebe zu bedenken, dass der Standort jetzt schon gelegentlich unter Wasser steht.“

Bezüglich des Schmutzwassers versicherte der Planer, dass der Kanal in der Flurstraße groß genug sei.

Stellplätze

Die vorgesehenen 90 Pkw-Stellplätze erachtet Emmel für ausreichend. Er plane aber auch noch mit Reserveflächen zum Parken, ohne dass Pkw auf der Straße parken müssen. Der künftige Bedarf an Fahrradstellplätzen auf dem Schulgelände soll sich an der Richtzahlliste der Bayerischen Bauordnung orientieren und entsprechend dem ruhenden Verkehr dargestellt werden.

Bienenfreundlich

Stefan Müller (Freie Wähler) gab dem Planer mit auf den Weg, bei der Bepflanzung des Gymnasiumsgeländes an bienenfreundliche Bäume und Sträucher zu denken und nicht zu übersehen, dass für Schüler frisches Obst gesund ist.

