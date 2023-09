Von den Eltern verstoßen, findet Hans Schemainda in Schönbrunn sein Glück

Über 18 Jahre arbeitete Hans Schemainda am Empfang der Werkstatt. © Archiv

Seine Heimat ist das Franziskuswerk Schönbrunn, seit 70 Jahren. Denn Hans Schemainda wurde als Säugling für geistig behindert erklärt und von seinen Eltern verstoßen. Seine Familie sind die Klosterschwestern, er ist daheim in Schönbrunn – bis heute.

Schönbrunn – Mit einem Dankgottesdienst in der Klosterkirche St. Josef hat Hans Schemainda sein 70-jähriges Leben in Schönbrunn gefeiert. Der heute 73-Jährige wurde von Geburt an vernachlässigt und als geistig behindert behandelt, obwohl er keine Behinderung hatte. Im Franziskuswerk Schönbrunn fand er im Alter von drei Jahren die Geborgenheit und Heimat, die er zuvor nie hatte.

Schemainda erblickte in einer großen Münchner Klinik das Licht der Welt. Der Bub hatte eine schwere Lungenentzündung und brauchte Bluttransfusionen. Die Ärzte stempelten ihn bald als Pflegefall ab, die Eltern wollten von dem Kleinen nichts wissen. Sie verschwiegen ihn gegenüber Verwandten und Bekannten.

Von der Geburtsklinik aus kam der kleine Hans direkt in ein Säuglingsheim in Steinhöring. Als er dreieinhalb war, nahmen ihn die Schönbrunner Franziskanerinnen auf. In der Anstalt Schönbrunn, dem heutigen Franziskuswerk, fand Hans sein Glück.

Dort bekam er bald den Spitznamen „Jimmy“, der aus dem Roman „Und Jimmy ging zum Regenbogen“ von Johannes Mario Simmel stammen soll, wie Hans Schemainda heute erzählt. Als Jimmy ist der 73-Jährige bis heute in Schönbrunn bekannt. Mit sieben Jahren feierte er in Schönbrunn Erstkommunion. „Da habe ich das erste Mal meine Eltern gesehen“, so Schemainda. Seine Eltern fanden es auch zu diesem Zeitpunkt nicht für nötig, sich um ihn zu kümmern. Seinen eineinhalb Jahre älteren Bruder lernte Jimmy erst als Zwölfjähriger kennen.

Erst 1976 erfuhr Jimmy aus einem Aktenvermerk in Schönbrunn, dass er von Geburt an für „geisteskrank“ erklärt worden war. „Dank der Unterstützung von den Schönbrunner Schwestern hat mich das aber nicht entmutigt“, sagt Schemainda.

Er versuchte ein normales Leben zu führen. Viel zu verdanken hatte er der damaligen Kindergartenleiterin in Schönbrunn, Schwester Pulcheria. Sie brachte ihn schon als Sechsjährigen zum Ministrantendienst und verhalf ihm zum Theaterspielen. Sein musikalisches Talent erkannte Schwester Armela, die damalige Leiterin des Schönbrunner Kirchenchors. „Sie holte mich mit 15 Jahren zum Chor“, sagt Hans Schemainda. Und er erlernte zunächst Pauke, später F-Horn und Trompete. Jimmy war es, der zusammen mit den musikbegeisterten Schwestern andere Anstaltsbewohner ermutigte, musikalisch tätig zu werden.

1969 gründete sich eine kleine Blaskapelle, in der auch vier Schwestern mitspielten. Daraus ist die heute über Schönbrunn hinaus bekannte Blaskapelle entstanden, in der außer Jimmy allerdings kein Franziskuswerkbewohner mitspielt. Bis 1985 war er erster Flügelhornist und wechselte dann auf Bariton. „Ich bin Fan von Ernst Mosch und des bekannten französischen Trompeters Maurice André“, sagt Schemainda, der auch gute Kontakte zu Domkapellmeister Max Eham hatte, der 2008 verstorben ist.

Die Musik hat ihn nie losgelassen. Seit 1984 gehört Schemainda zu den Schönbrunner Sängern, die im nächsten Jahr ihr 40-jähriges Bestehen feiern. Jimmy singt hier die dritte Stimme.

Auch beruflich fand Hans Schemainda in Schönbrunn seinen Weg. Er versuchte sich zunächst in den anstaltseigenen Einrichtungen und arbeitete in der Metzgerei und Gärtnerei und landete schließlich in der Herrenschneiderei. „Das war für mich das Richtige“, stellt Jimmy heute fest. 30 Jahre schneiderte er in erster Linie für die Schönbrunner Heimbewohner. Stolz ist er heute noch auf die mit einem Dreier bestandene Gesellenprüfung. Zu dieser Leistung trimmte ihn Schwester Friedburga. Nachdem die Schneiderei dicht gemacht hatte, fand er in Schönbrunn einen neuen Arbeitsplatz am Empfang der Werkstätte für Behinderte, wo er über 18 Jahre lang bis zur Rente blieb.

Seit 2015 ist er an zwei Wochentagen ehrenamtlich an der Klosterpforte der Franziskanerinnen tätig. Er darf die ehemalige Dienstwohnung des Schönbrunner Direktors Nikolaus Oster bewohnen, was ihn besonders freut. „In meiner Freizeit gehe ich mit meinen Freunden aus der Spielvereinigung Röhrmoos zum Stockschießen oder sonntags zum Schafkopfen und Grasobern“, erzählt er. Seinen Urlaub verbringt er schon seit mehreren Jahren gerne in Südtirol.

Den Dankgottesdienst, den Pfarrer Rudolf Eichhammer zelebrierte, umrahmten die Schönbrunner Sänger mit Hans Schertl, Hans Mayr und Karl Müller und natürlich Hans Schemainda gemeinsam mit der Schönbrunner Stubenmusi. Sie brachten die herrliche Inntaler Messe zu Gehör. Dass Jimmy nun schon seit 70 Jahren wie kein anderer wertvolle Dienste in Schönbrunn leistet, würdigte Eichhammer mit den Worten „ein Ort, den er liebt, ist ihm zur Heimat geworden. Schönbrunn ist sein Lebenswerk“. Da konnte der Jubilar Tränen nicht verbergen. Nach dem Gottesdienst feierte Hans Schemainda zusammen mit 22 Gästen im Landgasthof Brummer.