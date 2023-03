Harmonie im Röhrmooser CSU-Ortsverband

Teilen

Die neu gewählte Vorstandschaft der Röhrmooser CSU: Burkhard Haneke, Christian Gorny, Harald Connerth, Richard Lehmann, Franz Brummer, Manfred Leitenstorfer, Nicole Eder, Wolfgang Häns, Andrea Leitenstorfer, Uwe Himstedt sowie Beisitzer und Bürgermeister Dieter Kugler (v.l.) © Josef Ostermair

Bei der Röhrmooser CSU wurde der Vorsitzende Burkhard Haneke ohne Gegenstimme im Amt bestätigt.

Röhrmoos - Die Neuwahl des Vorstands stand bei der Röhrmooser CSU im Mittelpunkt der Ortshauptversammlung, die im Landgasthof Brummer in Großinzemoos stattfand. Hier gab es keine Überraschungen, denn: Nicht nur der Vorsitzende, Burkhard Haneke, auch dessen Stellvertreterinnen und Stellvertreter Andrea Leitenstorfer, Nicole Eder und Wolfgang Häns wurden ohne Gegenstimme im Amt bestätigt.

Ndeu bei der CSU Röhrmoo ist das Amt der Beauftragten für Neumitglieder

Die CSU-Mitglieder entschieden sich erneut für Schatzmeister Franz Brummer und Schriftführer Harald Connerth. Der einzige Neue im engeren Vorstand ist Christian Gorny. Er übernahm das Amt des Digitalbeauftragten, das bisher Schorsch Kiermeir ausübte, der aber aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kandidierte.

Neu geschaffen wurde das Amt der Beauftragten für Neumitglieder, das Nicole Eder mit übernommen hat. Zu Beisitzern wählte man Bürgermeister Dieter Kugler, Uwe Langenkämper, Alexander Langenkämper, Manfred Leitenstorfer, Rosi und Peter Schüssler, Gemeinderat Uwe Himstedt und als Neuer im Bunde Richard Lehmann. Selbst bei diesem Wahlgang erreichten 6 der 8 Gewählten 20 von 21 möglichen Stimmen – ein Beweis besonderer Harmonie im CSU-Ortsverband Röhrmoos.

Per Akklamation entschied sich die Versammlung für Hans-Heinrich Adler und Andreas Leitenstorfer-Godulla als Kassenprüfer. Delegierte in der Kreisvertreterversammlung werden künftig Burkhard Haneke, Nicole Eder, Johanna Gastl, Wolfgang Häns, Alexander Langenkämper und Uwe Himstedt sein.

Mitgliederzahl ist leicht rückläufig

Der wiedergewählte Ortsvorsitzende Burkhard Haneke ging auch auf die Strukturdaten in der Röhrmooser CSU näher ein. So stellte er fest, dass mit derzeit 60 Mitgliedern die Mitgliederzahl leicht rückläufig sei. Das hänge aber in erster Linie nicht mit Austritten, sondern mit Todesfällen zusammen. „Wir haben leider nur einen Damenanteil von 25 Prozent“, sagte Haneke.

Haneke verhehlte nicht, dass die CSU 2022 mit Matthias Rager und Stephan Hueber zwei wichtige Männer im Gemeinderat verloren hat. Beide seien wegen beruflichen Engagements im Ausland ausgeschieden. Diese zwei Schläge für die CSU vor Ort erforderten es, dass Haneke das Amt des Fraktionssprechers übernehmen musste. „Ich konnte mich nicht dagegen wehren, mache das jetzt aber gerne“, urteilte Haneke.

Haneke berichtete auch über das CSU-Sommerfest bei der Familie Pfaffelmoser in Biberbach. Dort zeige die CSU jedes Jahr, „dass ihr Geselligkeit genauso wichtig ist wie reine Kommunalpolitik“. Das sehe man auch am CSU-Herbstausflug, der zum 28. Mal stattfand und zuletzt zu den Benediktinern nach Plankstetten führte.

Haneke engagiert sich auch auf Landkreisebene zum Thema „Zukunft im Landkreis“ und bezüglich des Grundsatzprogramms der CSU. Dort sind Seniorenthemen sein Metier, genauso wie auf Gemeindeebene, wo er einen Runden Tisch ins Leben rief. „Man darf nicht vergessen, dass es hier um die Bevölkerungsgruppe geht, die am stärksten wächst“, so Haneke. Ältere CSU-Mitglieder rief er dazu auf, in der Kreis-Senioren-Union mitzuarbeiten, man zahle dort lediglich um 8 Euro mehr Beitrag.

Besonderes Lob zollte Bürgermeister Kugler dem CSU-Chef. Er schätzt besonders Hanekes soziales Engagement.

ost

Weitere Nachrichten aus der Region Dachau lesen Sie hier.