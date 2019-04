Hochbetrieb in elf Abteilungen der SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos

Es gibt kaum einen Tag im Jahr, an dem auf den Plätzen oder in der Halle der SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos der Sportbetrieb Pause hat. Wie sehr die elf Abteilungen in der SpVgg mit Leben erfüllt sind, zeigten die jeweiligen Abteilungsberichte, die auf der Jahresversammlung dieses 1210 Mitglieder zählenden Vereins vorgetragen wurden.

Wie von Christian Waegele zu erfahren war, stellen die Fußballer der SpVgg nach wie vor die größte Abteilung, die im Juniorenbereich auch 2018 alle Jahrgänge besetzen konnte. Insgesamt 140 Jugendliche laufen mit viel Spaß dem Ball nach.

+ Christian Waegele, Abteilungsleiter Fußball. © ost

Die A-, B- und C-Jugend sei in Zusammenarbeit mit Hebertshausen und Ampermoching erfreulicherweise in der Kreisklasse vertreten. Besonders stolz könne man auf die Juniorinnen sein, denn die B-Mädchen sind nicht nur Dachauer Hallenmeister, sondern auch Sechster bei der Oberbayerischen Hallenmeisterschaft geworden. Nicht weniger gut drauf waren die D-Juniorinnen – vierter Platz bei der Oberbayerischen Hallenmeisterschaft – und die C-Mädels, die im Feldspielbetrieb Platz 1 und es in der Halle sogar bis zur süddeutschen Meisterschaft schafften.

„Man sieht deutlich, dass hier in den letzten Jahren etwas Großes entstanden ist“, meinte Waegele, der auch den Damen der SpVgg ein gutes Zeugnis ausstellte und bei den Herren den Aufstieg in die Kreisklasse herausstellte, die man halten wolle. Zu den Finanzen seiner Abteilung stellte er fest: „Wir kommen mit unserem Geld aus.“ Im selben Atemzug erwähnte er auch das wichtige Sponsoring durch den Förderverein Fußball.

+ Raoul Weinmeister, Turnen/Leichtathletik. © ost

Raoul Weinmeister zeigte auf, dass Turnen und Leichtathletik mit 233 Mitgliedern derzeit einen Höhenflug erlebe. Über 85 Prozent sind unter 18 Jahre alt, es gibt 21 Trainer und Helfer, und nahezu alle Gruppen sind maximal ausgelastet. Auch beachtliche Erfolge bei überregionalen Wettkämpfen blieben nicht aus.

+ Angela Mayer, Abteilung Fitness & Gesundheit. © ost

Angela Mayer berichtete über die auf 241 Mitglieder angewachsene Abteilung für Fitness & Gesundheit. Hier gebe es einen Zuwachs gegenüber 2017 um elf Prozent. Man bietet sowohl Fitnesskurse als auch Step-Aerobic, Balance Swing oder Bodyworkout an. Gesunderhaltung wie Wirbelsäule, Seniorengymnastik und Yoga dürfen in dem aufgestockten Angebot nicht fehlen. Aktuell bietet die Abteilung 15 Kurse an. Vor allem jüngere Frauen fühlen sich vom Twerxout-Kurs angesprochen, auch Zumba läuft gut mit regelmäßig 30 Teilnehmern.

Auf 134 Mitglieder angewachsen ist die Tennisabteilung, die heuer wieder vier Punktrunden-Mannschaften stellt. Statt dem Juniorinnen-Team wurde wieder eine Herren-Mannschaft gemeldet. Nach wie vor bietet man Kinder- und Jugendtraining an.

+ Herbert Schmid, Abteilungsleiter Judo. © ost

Judo gibt es bei der SpVgg schon seit 40 Jahren. Derzeit zählt man 38 Judoka, aber leider nur noch 15 Kinder, was sich ändern müsse, betonte Herbert Schmid. Ein toller Erfolg sei der Gewinn der Judo-Safari in Karlsfeld gewesen, und auch beim Landkreis-Pokalturnier konnten sich vier junge Röhrmooserinnen mit zwei ersten und zwei zweiten Plätzen hervortun.

Dass es auch in kleinen Abteilungen wie Volleyball Spaß macht, Sport zu treiben, zeigte Frank Auer auf. Diese 23-Mitglieder-Abteilung habe kostendeckend gearbeitet. Nach dem Aufstieg in die B-Liga ist der Klassenerhalt das erklärte Ziel, und jetzt freue man sich schon auf die Freiluftsaison.

40 Mitglieder zählen die Stockschützen, die sich laut Abteilungsleiter Martin Ostermair um jüngere Akteure bemühen. 2018 wurden 30 Turniere bestritten. Die erste Mannschaft spielt in der Kreisoberliga, die zweite Mannschaft in der A-Klasse. Ziel sei, dass dieses Team wieder in die Kreisliga aufsteigt.

Uwe Paquee berichtete über Badminton, das sich hauptsächlich im Freizeitbereich abspiele. Man habe aber auch am Shuttle-Cup in Erdweg teilgenommen und das D-Ranglistenturnier in Kooperation mit Erdweg in Röhrmoos ausgerichtet. Mit 140 Spielern plus Trainer und Betreuer sei die Röhrmooser Halle an der Kapazitätsgrenze angekommen.

Mit 15 Mitgliedern stellen die Bogenschützen laut Spartenleiterin Susanne Vogt eine sehr pflegeleichte Abteilung, die auf dem Bogenplatz an der Sporthalle ihrem Sport nachgeht, ohne an externen Wettkämpfen teilzunehmen.

+ Lena Isert, Abteiltungsleiterin Basketball. © ost

Dass auch beim Basketball mehr der Spaß als der Wettkampf im Vordergrund steht, war von Lena Isert zu erfahren. Die Tischtennis-Abteilung besteht lediglich noch aus einem kleinen Grüppchen von 24 Personen, von denen aber nicht alle an die Platte gehen. „Aber die Geselligkeit wird bei uns groß geschrieben“, versicherte Abteilungsleiter Wolfram Seeber schmunzelnd.