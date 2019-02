Hohe Auszeichnung für Gerhard Schmidbauer

Seit 1970 gibt es die Siedlergemeinschaft Röhrmoos und seit 1975, also seit 44 Jahren, steht Gerhard Schmidbauer an deren Spitze. Sein Engagement für den Siedlerbund, wie man den Zusammenschluss der Hauseigentümer in Röhrmoos nennt, wurde nun auf der Jahresversammlung von mehreren Seiten besonders gewürdigt.

Dabei gaben sich der Vizepräsident im Landesverband für Wohneigentum, Norbert Ammer, der Bezirksverbandsvorsitzende Richard Wanka und der Röhrmooser Bürgermeister Dieter Kugler mit Lobeshymnen auf Schmidbauer die Ehre.

Bevor Schmidbauer die höchste Auszeichnung im Verband, das große goldene Ehrenzeichen, zuteil wurde, ging man auf sein segensreiches Wirken näher ein. So zeigte Bürgermeister Kugler auf, dass die Siedlergemeinschaft mit ihren 205 Mitgliedern für die Kleinhäusler, die die Basis für nachbarschaftliches Zusammenleben bildeten, eine wichtige Einrichtung in der Gemeinde seien. Schmidbauer engagiere sich in den verschiedensten Bereichen des öffentlichen Lebens – sei es im Bereich der Kirche, wo er seit 1984 Mitglied der Kirchenverwaltung ist, als Kirchenpfleger seit 1988 und als Mesner seit 2005. 2014 übernahm Schmidbauer auch den Vorsitz im Förderverein Hofmarkkirche Schönbrunn. Dem Röhrmooser Gemeinderat gehört er seit fast 35 Jahren an, dort sei der SPD-Mann ein geschätzter Ratgeber, so Kugler. „Er ist einer, der Flagge zeigt, der für die Interessen der Grundbesitzer in unserer Gemeinde eintritt!“ Schmidbauer habe sich nicht gescheut, aus dem Blickwinkel der Siedler gegen die vor Kurzem beschlossene Baumschutzverordnung zu stimmen.

Dass Engagierte wie Schmidbauer auf Verbandsebene besonders geschätzt würden, unterstrichen auch Ammer und Wanka sowie Vorstandsmitglied Hans Dallmair, der daran erinnerte, dass Schmidbauer auch „Geburtshelfer“ bei der Siedlergemeinschaft Petershausen gewesen sei und schon 1978 mit Vorträgen über Solaranlagen und Wärmepumpen seiner Zeit voraus gewesen sei.

Wie Dallmair mitteilte, hatten sich zur Gründung des Siedlerbundes 45 Familienväter zusammengeschlossen – mit dem Ziel, sich gegenseitig zu helfen. Heute verfüge der Siedlerbund über einen großen Gerätepark, den Theo Bernhardt vorbildlich verwalte. Darum werde der Siedlerbund manchmal auch Maschinenring der Eigenheimbesitzer genannt, so Dallmair.

Was die Hausbesitzer im Moment stark bewegt, ist die Diskussion um die Grundsteuer. Schmidbauer: „Weiß der Teufel, was da auf uns zukommt.“ Allen Hausbesitzern legt er nahe, schon allein wegen der im Vereinsbeitrag enthaltenen Haftpflichtversicherung die Vorteile der Siedlergemeinschaft zu nutzen.

Weitere Ehrungen gab es für drei Vorstandsmitglieder. So erhielt Hans Dallmair, der in verschiedensten Funktionen seit 40 Jahre aktiv mitarbeitet, das Ehrenzeichen des Landesverbands in Gold. Der stellvertretende Vorsitzende Harald Pein und Schriftführer Peter Weinmüller wurden für 25-jährige Mitarbeit mit dem silbernen Ehrenzeichen des Bezirks ausgezeichnet. Josef Ostermair