Hexen fordern „Haus der obdachlosen Vereine“

Am Unsinnigen Donnerstag war in Röhrmoos die Hölle los: Zwölf angsterregende Dorfhexen stürmten das Rathaus und entmachteten Bürgermeister Dieter Kugler. Vergangenes Jahr hatten die Hexen wegen eines Todesfalls aus ihren Reihen auf die 13 Geschäfte umfassende Tour ja verzichtet, so dass es heuer viel nachzuholen gab.

Keine Gnade kannte man bei Bürgermeister Dieter Kugler, dem die Hexen den Rathausschlüssel abnahmen und ruckzuck auch die Krawatte stutzten. Mit seiner Stellvertreterin, Andrea Leitenstorfer, ging man dagegen gnädiger um. Groß war der Beschwerdekatalog der Besenreiterinnen, die Kugler vorhielten, einen „Wahn fürs Einweihen“ zu haben – ob Spielplatz, Hundeklo oder Sackkarre für den Bauhof. Da fehle nur noch die Besenweihe für die Hexen, die Kugler im Outfit eines Chauffeurs mit dem vielfach geforderten ersten mobilen Röhrmooser Mitfahrbankerl überraschte.

Aufgefallen ist den Hexen auch der „Abholzwahnsinn“ in Röhrmoos, so dass sie ein Bäumchen mitbrachten, das mal ein Hexenbaum werden soll. Ob daran Williams-Christ-Birnen wachsen, wie sich die Hexen das vorstellten, ließ der Bürgermeister dahingestellt.

Die mit der dichten Bebauung einhergehende Parkplatznot in Röhrmoos war ein weiterer Kritikpunkt an der Arbeit des Bürgermeisters. Man will jetzt nur noch auf den Papstbesuch in Röhrmoos warten, „denn der woaß, wo’s Elend am größten is“. Den warnenden Satz der Hexen „Bürgermeister denk daran, nächstes Jahr stehen Wahlen an, wer weiß, was alles kommen kann“, musste Kugler nicht weniger als fünfmal hören, doch der Gemeindechef nahm’s gelassen. Seinen Gegenkandidaten bei der Bürgermeisterwahl 2020, ein „Kulturbotschafter“, könne nur ausgebremst werden, wenn Kugler die Hexen als Wahlkampf-Managerinnen nehme.

Keinen Spaß verstehen die Hexen, wenn Kugler 14,6 Hektar Bauland für „Stodara“ ausweist. Da konnten auch Sekt und Brotzeit nicht beruhigen. Man befürchtete, bald von „Isarpreißn“ überschwemmt zu werden. Zornig wurden die Hexen, als sie das Thema „Haus der Vereine“ ansprachen, was längst nicht mehr als ein „Geisterhaus“ sei. Die Röhrmooser Vereine wüssten weder ein noch aus, denn die deutlich angehobene Nutzungsgebühr fürs Pfarrheim sei kaum noch aufzubringen. So forderten sie vehement ein „Haus der obdachlosen Vereine“. Zugleich befürchteten die Damen, dass der Brandschutz im Rathaus auch nicht vor fünf Jahren sichergestellt sei. Vorsorglich hatten die Hexen Isoliermaterial dabei.

Was den Hexen ebenfalls unter den Nägeln brannte, war die schlechte Straßenbeleuchtung im Ort, die bestenfalls zur Mückenabschreckung ausreiche. So hatten die Hexen auch alle eine Laterne an ihren Besen. Besonderes Lob erhielten die Hexen, die wie gewohnt Kutscher Sepp Reischl durch Röhrmoos zog, für ihr neues Lied „Komm doch ins Hexenhaus“. Josef Ostermair