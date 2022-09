Im vierten Versuch hat’s geklappt - Fahnenweihe beim Burschen- und Madlverein – Trauerband für Fabian König

Vor der Festhalle Eichenseer versammelten sich die Taferlträger der Sigmertshauser Vereine. © Ostermair

Eine große Fahnenweihe, die eigentlich schon im Mai 2020 hätte über die Bühne gehen sollen, hat der katholische Burschen- und Madlverein Sigmertshausen am vergangenen Samstag gefeiert.

Sigmertshausen – Monsignore Michael Bartmann, der das edle Tuch in der brechend vollen Pfarrkirche St. Vitalis segnete, erklärte vor den vielen jungen Gläubigen: „Diese Fahnensegnung hat langen Anlauf gebraucht“. So erinnerte der Geistliche daran, dass es in den Jahren 2020 und 2021 schon feste Termine für dieses kirchliche Fest gegeben hat, die aber wegen Corona abgesagt werden mussten.

Tod des Vorsitzenden ein großer Schock

Ein großer Schock sei es für den Verein und für ganz Sigmertshausen dann gewesen, als wenige Wochen vor dem dritten Termin im Mai dieses Jahres der Vorsitzende des Burschen- und Madlvereins, Fabian König, mit seinem Motorrad ums Leben gekommen ist. So sei niemand mehr zum Feiern zumute gewesen.

Endlich der kirchliche Segen

Nun aber habe sich der Verein mit seinem neuen Vorsitzenden Lukas Lerchl dazu entschieden, endlich für den kirchlichen Segen der neu restaurierten Fahne zu sorgen. Die jungen Madl und Burschen haben dem Verstorbenen ein eigenes Trauerband an der nun gesegneten Fahne gewidmet.

Dass sich die Sigmertshauser Vereine untereinander sehr schätzen, bewies der große Teilnehmerkreis bei der Fahnenweihe, der von Feuerwehrler, Schützen, Veteranen und Eisstockschützen bis hin zum 60er-Fanclub reichte. Selbst Weitls Stammtisch, der Bajuwarische Burschenverein Niederroth und die Sigmertshauser Gartler waren unter den insgesamt 19 Vereinen, die sich zunächst in der Eichenseer-Halle versammelt hatten, bevor es im Marschschritt mit der Blaskapelle Langenpettenbach zur Kirche ging. Am stärksten vertreten war der Patenverein aus Röhrmoos.

Viele Jugendliche besuchten den Festgottesdienst, bei dem Claudia Mairhanser (vorne Mitte) den Festvortrag hielt. © Ostermair

Die Festpredigt überließ Bartmann der jungen Sigmertshauserin Claudia Mairhanser, die den vielen Zuhörern die Geschichte des Burschen- und Madlvereins näher brachte, die 1933 begann. Also in einem Jahr, in dem Adolf Hitler Reichskanzler wurde und es bald darauf fertig brachte, Vereine zu verbieten. So habe der katholische Burschen- und Madlverein in dieser Zeit seine Fahne sogar in der Kirche verstecken müssen.

Festakt in St. Vitalis: Pfarrer Michael Bartmann segnet die restaurierte Fahne. Lukas Lerchl (links) bringt das Totenband für Fabian König an den Weihealtar. © Ostermair

1952 sei der Verein wieder aufgelebt, vor allem dank des engagierten Lehrers Regele, dem es wichtig gewesen sei, sich auch mal ohne Bier zu versammeln und auch Mädchen im Verein aufzunehmen. Aber erst 2015 seien die Madl auch im Vereinsnamen aufgenommen worden.

Die nun restaurierte Vereinsfahne sei schon mal von den Schönbrunner Schwestern restauriert worden und zeige weiterhin den heiligen Aloisius als Patron der bildenden Jugend. Die Fahnenfarbe Grün stehe für die Hoffnung auf den Frieden und die Leidenschaft für bayerische Tradition.

Gemeinschaft pflegen und das Heimatgefühl nie verlieren

Ziel der Vereinsarbeit müsse es bleiben, Gemeinschaft zu pflegen und das Heimatgefühl nie zu verlieren. Das wurde auch bei den vorgetragenen Fürbitten zum Ausdruck gebracht.

Musikalisch umrahmt wurde die Messfeier von der Sigmertshauser Rhythmusgruppe, und so sangen alle gemeinsam „Liebe öffnet Türen“, bevor Erinnerungsbänder ausgetauscht wurden.

Bei der Feier in der Halle kam auch Bürgermeister Dieter Kugler zu Wort, der die Entscheidung zur Fahnenrestaurierung und die Verbindung von Glaube und Tradition begrüßte. Die Gemeinde Röhrmoos und sogar die Bürgerstiftung habe die Fahnenrestaurierung gerne finanziell unterstützt. Der Vorstand des Festvereins, Lukas Lerchl, durfte vom Gemeindechef einen Erinnerungskrug in Empfang nehmen.

Die „Bembegga Musi“ unter der Leitung von Thomas Fischhaber wurde am Nachmittag von den „Musikstars“ des Patenvereins Röhrmoos abgelöst, die für den Rest des Tages und auch am Abend für heiße Rhythmen sorgten.

Josef Ostermair