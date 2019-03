Die Grünen sind jetzt auch offiziell grün

Grüne Politik gibt es in der Gemeinde Röhrmoos schon seit Jahrzehnten. Der Ortsverband aber wurde er erst jetzt gegründet. An der Spitze steht ein Röhrmooser Polit-Urgestein.

Röhrmoos/Schönbrunn – In der Gemeinde Röhrmoos ist ein Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen gegründet worden. Es ist nach Dachau, Karlsfeld, Haimhausen und Petershausen der fünfte im Landkreis Dachau.

„Grüne“ bestimmen in Röhrmoos allerdings schon seit 30 Jahren im Gemeinderat mit, doch bisher „firmierten“ sie unter Grüne Unabhängige Liste (GUL), ohne offiziell den Grünen anzugehören. Zum ersten Sprecher des neuen Grünen-Ortsverbandes wurde der Gymnasiallehrer im Ruhestand, Ulrich Rauhut (69), gewählt, der mit Arthur Stein schon 18 Jahre dem Röhrmooser Gemeinderat angehörte.

Die GUL war auch nach dem Ausscheiden der beiden weiter am Rathaustisch vertreten. Derzeit setzen sich Dr. Nicolas Kugler (3. Bürgermeister), Renate Heyden-Klentzan und Rosa Stein im Gemeinderat für grüne Politik ein, sodass Rauhut schmunzelnd feststellte: „Nun haben wir also 30 Jahre grüne Politik gemacht, und schon gründen wir einen Ortsverband.“

Bei der Gründungsversammlung in der Gaststätte Klosterwirt in Schönbrunn war der Kreisverband stark vertreten. Kreisrat Achim Liebl leitete die problemlos verlaufende Wahl, bei der der 31-jährige Öko-Landwirt Johannes Stein zum zweiten Sprecher gewählt wurde. Beisitzer im Ortsvorstand sind Heyden-Klentzan, Helga Rauhut, Robert Rackl und Ulrich Wienforth. Alle Kandidaten wurden einstimmig gewählt.

Was die Frauenquote angeht, betonte Rauhut, dass die Frauen in der grünen Fraktion im Röhrmooser Gemeinderat mit zwei weiblichen Mitgliedern gegenüber einem männlichen Gemeinderat sogar übererfüllt sei. Die Sprecherin im Kreisvorstand, Jutta Krispenz, warb dennoch um grüne Kandidatinnen für die 2020 anstehenden Gemeinderats- und Kreistagswahlen.

Rauhut nutzte die Gelegenheit für eine Abrechnung mit der Politik der Großen Koalition (GroKo). Nur die Grünen würden die Probleme der heutigen Zeit ernst nehmen, wie Klima, Migration, Gleichberechtigung und Europa. „Diese Probleme zu lösen, erscheint schwierig, besonders wenn man sie nur im Drei-bis Vier-Jahresrhythmus halbherzig und zerstritten angeht.“ Die Zeit sei reif für den Wandel, fügte Rauhut hinzu. „Parolen der GroKo verändern Naturgesetze nicht, auch wenn manche glauben, alle Gesetze könne man ändern. Wasser dehnt sich bei Erwärmung aus, und CO2 hat Treibhauswirkung, unabhängig davon, was die GroKo, Trump oder andere denken.“

Immer mehr Leute in Deutschland würden vehement ein Handeln fordern. Das zeige sich im unermüdlichen Protest gegen die dritte Startbahn auf dem Münchner Flughafen und an 18 000 Teilnehmern an der Demo „Mia hams satt“ in München.

Auch die junge Greta Thunberg aus Schweden habe eine Protest-Lawine losgetreten. „Die verantwortlichen Politiker sollten sich schämen, wenn ihnen Kinder, denen sie gerade die Zukunft nehmen, sagen müssen, was zu tun ist, statt zu diskutieren, ob es sich ums Schulschwänzen handelt oder nicht“, so Rauhut. Er hoffe, dass auch die Gründung des Ortsverbands in Röhrmoos eine Lawine auslöst, die alle Landkreisgemeinden überrollt, „sodass die wahren Probleme wirklich angepackt werden“.

JOSEF OSTERMAIR