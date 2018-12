Röhrmooser Jugend kümmert sich einen Nachmittag lang ums Wohlergehen der Senioren

Hier hat die Röhrmooser Jugend ihre Verbundenheit mit den älteren Semestern bewiesen und für ein tolles Programm gesorgt. Mit 242 Besuchern ab 70 Jahre war der Senioren-Nachmittag der Gemeinde Röhrmoos im Brummer-Saal von Großinzemoos sehr gut besucht.

Großinzemoos/Röhrmoos – Wie Bürgermeister Dieter Kugler feststellte, war es die 47. Veranstaltung dieser Art, bei der die Jugend ihre Verbundenheit mit den älteren Semestern zeigte. Kugler freute sich, dass auch die Ehrenbürger Paula Herzinger und Altbürgermeister Sepp Westermayr sowie Pfarrerin Christiane Döring, Pfarrer Michael Bartmann und Pfarrer Rudolf Eichhammer der großen Senioren-Schar die Ehre gaben.

Der Burschen- und Mädchenverein Röhrmoos hatte im Vorfeld nicht nur die Einladungen und Päckchen verteilt, sondern übernahm auch den Garderobendienst und half bei der Bewirtung mit Kaffee und Kuchen. Zuvor war ein Mittagessen serviert worden. Mit viel Beifall wurden auch zwei Sketche der Jugendlichen bedacht. Nicht weniger als 25 junge Mädl und Burschen opferten zugunsten der Senioren einige Stunden ihrer Freizeit.

Viel Freude bereitete den Senioren auch die Kinderspielgruppe unter der Leitung von Manuela Schießl, Elfriede Bachinger und Ingrid Rudolf. Letztere sorgte mit ihrem Mann Alexander mit Akkordeon und Geige auch für Unterhaltungsmusik.

Die Kosten für die Feier trug die Gemeinde Röhrmoos, die dabei von der katholischen und evangelischen Kirche mit kleineren Zuschüssen unterstützt wurde. „Betrachten Sie diese Feier als Dank für Ihre Lebensleistung“, sagte der Bürgermeister. Dass sich die Gemeinde nach wie vor für die Interessen der älteren Mitbürger einsetze, komme mit dem Bau von 20 Senioren-Wohnungen auf dem ehemaligen Sparkassengelände in Röhrmoos doch deutlich zum Ausdruck. Im Gemeinderat geht man davon aus, dass im neuen Jahr mit dem Bau begonnen wird.

Auch der vom Seniorenbeauftragten Burkhard Haneke geleiteten Runden Tisch Senioren habe viel auf den Weg gebracht. Aktuell gehe es ums Thema „Barrierefreiheit“, diesbezügliche Vorschläge seien in Prüfung, so Kugler. Der Bürgermeister lobte auch das ehrenamtliche Engagement in den beiden Kirchen, bei der AWO, der Nachbarschaftshilfe, dem 60+-Treff und dem VdK. Er appellierte an die Senioren, die vom VdK angebotene Wohnraumberatung in Anspruch zu nehmen. Es gebe Möglichkeiten, durch Wohnungsumbauten den Alltag zu erleichtern. Für Umbauten gibt es Fördergelder. Der abschließende Aufruf des Bürgermeisters an alle Anwesenden zur Weihnachtszeit: „Schenken Sie Zeit für andere!“