Kein Lastenfahrrad für die Gemeinde

Mit 7:2 Stimmen hat der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Röhrmoos den Antrag der Grünen auf Prüfung von Fördermöglichkeiten beim Neuerwerb von Lastenfahrrädern abgelehnt.

Röhrmoos – Bei der Abstimmung im Gemeinderat bemühten sich nur die beiden Vertreter der Grünen-Fraktion, die Biobäuerin Constanze Feneis und der Berufsfeuerwehrmann Andreas Humbs, – vergebens – um Zustimmung von CSU, SPD und Freien Wählern.

Mit den Worten: „Da geht es um eine Sache aus dem privaten Bereich“, lehnte auch Bürgermeister Dieter Kugler (CSU) das Begehr ab. Er habe im Internet keine Gemeinde in der Größenordnung von Röhrmoos gefunden, die eine solche Anschaffung auch noch bezuschusst. Wenn die Röhrmooser Grünen die Stadt Dachau als Vorbild für die Investition von Lastenfahrrädern anführten, sollten sie nicht vergessen, dass es hier um eine Stadt mit 55 000 Einwohnern geht, aber Röhrmoos mit 6000 Einwohnern, verteilt auf eine ganze Reihe von kleineren Orten, da nicht vergleichbar sei.

„Man muss ja das Dachauer Modell nicht zu 100 Prozent übernehmen“, konterte Andreas Humbs, der der einzige Röhrmooser ist, der derzeit so ein Lastenfahrrad benutzt.

Kritisch sieht auch die SPD-Gemeinderätin Sabine Decker den Grünen-Antrag, „weil die Zielgruppe, die so ein Lastenfahrrad nutzt, doch sehr begrenzt ist“.

Der Fraktionssprecher der Freien Wähler, Stefan Lorenz, hätte sich allenfalls vorstellen können, so ein Lastenfahrrad für gemeindliche Zwecke, beispielsweise für den Bauhof, zu erwerben, „aber für die Förderung zugunsten einzelner Bürger stimme ich keinesfalls zu“.

„Mir ist dieser Antrag zu wenig konkret, mir fehlt die Motivation, dass ich ihn mittragen könnte“, erklärte der CSU-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, Stephan Hueber. Eine Förderung bis zu 1000 Euro pro Lastenfahrrad gebe die Röhrmooser Gemeindekasse nicht her. Die Grünen-Gemeinderätin Feneis hingegen meinte, dass es unfair sei, 1000 Euro in den Raum zu stellen. Ihrer Fraktion sei es zunächst nur darum gegangen, dass sich die Gemeindeverwaltung über so eine Anschaffung und diesbezügliche Fördermöglichkeiten informiert.

Nur Georg Niederschweiberer (Freie Wähler) erklärte, dass er sich ein Versuchsmodell vorstellen könnte, um zu sehen, wie es genutzt wird.

Bei der Abstimmung über den Grünen-Antrag stimmten aber nur Feneis und Humbs ihrem eigenen Antrag zu.

ost