Gemeinderat Röhrmoos: Keine Einwände gegen den Bestattungswald

Der Gemeinderat von Röhrmoos hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit den eingegangenen Stellungnahmen im Flächennutzungs-und Bebauungsplanverfahren für die Schaffung eines Bestattungswaldes befasst, der zwischen Röhrmoos und Unterweilbach im Wald der Familie von Trebra-Lindenau entstehen soll.

Röhrmoos ‒ Seitens des Gemeinderats gibt es gegen den Bestattungswald keinen Widerstand, der auf der 19,5 Hektar großen Waldfläche zum Großteil im Gemeindegebiet Röhrmoos entstehen soll (wir berichteten). Wie der Röhrmooser Bauamtsleiter Patrick Westermair aufzeigte, haben aber acht verschiedene Behörden Anregungen zur Umgestaltung in einen Bestattungswald vorgebracht.

So wurde vom Landratsamt veranlasst, dass der Bestattungswald nicht wie vorgesehen als „christlicher“ Waldfriedhof geführt werden sollte, weil dort auch Urnen von Konfessionslosen oder eines Angehörigen einer anderen Glaubensrichtung bestattet werden können. Einfriedungen von einfachen hölzernen Handläufen aus Fichtenholz entlang der Parzellen mit vergebenen Bestattungsbäumen wird empfohlen.

Die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt äußert Bedenken wegen der Urnen, die im Kronentraufbereich der Bestattungsbäume eingebracht werden. Die erforderlichen Grabungen sollten so durchgeführt werden, dass vorhandenes Wurzelwerk nicht geschädigt wird. Durch die geplanten Beisetzungen dürfen sich keine negativen Auswirkungen auf Boden und Grundwasser ergeben. Biotopbäume sind beim Vorkommen störungsempfindlicher Arten vor allem wegen der Brutvögel grundsätzlich nicht als Bestattungsbäume auszuweisen.

Da es sich dort um ein Waldgebiet von nicht unerheblicher Größe handelt, sind naturschutzfachlich hochwertige Bereiche in Absprache mit dem Forstamt und der Unteren Naturschutzbehörde in angemessenem Umfang von Bestattungen auszunehmen und frei von Störungen naturnah zu entwickeln.

Für die Bestattung der Urnen werden Löcher mit etwa 25 Zentimetern Durchmesser mit dem Erdbohrer gebohrt. Man empfiehlt, einen angemessenen Abstand zum Stamm der Bäume einzuhalten. In den Planfestsetzungen wurde ergänzt, dass für Baumpflanzungen Pflanzmaterial aus einheimischer Herkunft zu verwenden sind.

„Die Trauerfeierlichkeiten sollen an den Andachtsplätzen oder in der geplanten Kapelle stattfinden. Bei Beisetzungen wird naturgemäß eine stille Atmosphäre herrschen, zumal auch die Trauergemeinden mit in der Regel maximal 15 bis 20 Personen klein sind“, schreibt die Gemeindeverwaltung – und der Gemeinderat sieht das genauso.

Die Untere Naturschutzbehörde ist auch darauf bedacht, dass Pkw-Stellplätze in relativer Nähe zu den Zufahrten an den zeichnerisch festgesetzten Stellen errichtet werden, nämlich da, wo sich bereits baumfreie Bereiche befinden. Ein Befahren der weiteren Wege müsse verhindert werden.

Fast zum Schmunzeln gestaltet sich die Stellungnahme des Technischen Umweltschutzes im Landratsamt, der auf Schienenlärmbeeinträchtigungen durch die östlich des künftigen Bestattungswaldes gelegene Bahnlinie München-Treuchtlingen eingeht. Freilich werden die Bestatteten nichts mehr vom Schienenlärm vernehmen, aber die Trauergäste seien schließlich auch Lärmimmissionen ausgesetzt. Weil sich die Trauernden nur zeitlich begrenzt im Bestattungswald aufhalten, kann nach Meinung des Gemeinderats auf ein schalltechnisches Gutachten verzichtet werden.

Sehr ausführlich nimmt auch das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Stellung, da der Waldbestand zu etwa 70 Prozent der Fläche nach Waldfunktionskarte als Schutzwald für Lebensraum, Landschaftsbild, Ressourcen und historische Waldbestände ausgewiesen ist. Waldmäßig liege der Landkreis Dachau ohnehin weit unter dem bayerischen Durchschnitt, daher sollte entsprechend dem Regionalplan die Flächensubstanz des Waldes erhalten werden.

Laut Bebauungsplan ist aber der Ausbau von Wegen mit einer Länge von 2200 Metern und einer Breite von drei Metern mit wassergebundener Decke geplant. Die weitere Erschließung soll mittels Pfaden ohne Bodenbearbeitung und nur durch Aufbringen von Hackschnitzeln erfolgen. Bauwerke sind laut Planunterlagen eine Kapelle, ein Andachtsplatz und die 30 Stellplätze.

Der Gemeinderat geht davon aus, dass ein geschlossener Baumbestand bestehen bleibt. Auch bei der geplanten Erschließung bleibe die Waldfunktion noch weitgehend erhalten. Zur Errichtung von Kapelle, Andachtsplatz und Stellplätzen werde der Waldboden allerdings stark gestört und die Waldfunktion auf diesen Flächen nicht mehr gewährleistet. Daher ist laut Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten grundsätzlich ein flächengleicher Ausgleich durch Ersatzaufforstung erforderlich. Die Ersatzaufforstung müsse auf einer bisher nicht als Wald genutzten Fläche erfolgen, mit standortangepassten und klimastabilen Baumarten.

Weil die Waldfunktion erhalten bleibt, empfahl die Gemeindeverwaltung dem Gemeinderat allerdings, von einem Waldflächenausgleich abzusehen. Und diesem Vorschlag folgte das Gemeindeparlament einstimmig.

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege weist darauf hin, dass beim Auffinden von Bodendenkmälern diese anzuzeigen sind. Es sind aber weder auf der Fläche des Bestattungswaldes noch im Umgriff Boden- oder gar Baudenkmäler bekannt.

Auch die Guts- und Forstverwaltung Unterweilbach meldete sich als Bauherr der Kapelle zu Wort und bat diesbezüglich um Vergrößerung des Baufensters. „Bei einer genehmigten maximal zulässigen Grundfläche von 75 Quadratmetern erscheint uns die Größe des Baufensters von 100 Quadratmetern als zu gering“, heißt es in der Stellungnahme der Guts- und Forstverwaltung von Baron von Trebra-Lindenau. Das sah auch der Röhrmooser Gemeinderat so und folgte der Anregung über einen vergrößerten Bauraum von 25 mal 25 Meter.