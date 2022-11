Keine Ganztagsschule in Röhrmoos

In Röhrmoos gibt es keinen Anlass für eine Ganztagsschule. Zu diesem Ergebnis kam der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung.

Röhrmoos - Aus erfahrenem, fachfraulichen Mund erfuhren die Röhrmooser Gemeinderäte von Schulrätin und Rektorin im Schulamt des Landkreises, Ilona Seyfried, dass es keinen Grund gibt, am bestehenden Grundschulsystem in Röhrmoos etwas zu ändern. Eine offene oder gebundene Ganztagsschule sei aus pädagogischer Sicht nicht notwendig, so Seyfried.

Die Schulrätin sieht keine Notwendigkeit für eine Ganztagsschule in Röhrmoos

Eigentlich war ihr Besuch bereits im vergangenen Jahr geplant, doch weil sich zu dieser Thematik rechtliche Änderungen ergeben haben, fand der Besuch der Schulrätin erst jetzt statt. Anlass war ein Antrag des Freie-Wähler-Gemeinderats Günter Bakomenko, der Näheres über das Konzept einer Ganztagsschule wissen wollte.

Seyfried stellte Für und Wider einer Ganztagsschule dar. Das Konzept könnte es für die erste Jahrgangsstufe erstmals im Schuljahr 2026/2027 geben. „Ab dem Schuljahr 2029/2030 könnten dann alle Grundschulen im Ganztag sein“, erklärte die Schulrätin. Je nach Schulform entscheidet sich, ob das Kultusministerium oder Sozialministerium zuständig ist. Es ist keine Pflicht für die Eltern, eine Ganztagsschule für ihre Kinder in Anspruch zu nehmen.

So wie sich die Situation in Röhrmoos laut Seyfried darstellt, ist mit der gut laufenden verlängerten Mittagsbetreuung und dem bestehenden Hort die Versorgung der Kinder ausreichend. Das sieht auch Bürgermeister Dieter Kugler (CSU) so. Ihm sei bekannt, dass die offene Ganztagsschule in der Nachbargemeinde Schwabhausen mangels Nachfrage abgeschafft wurde. „Ich würde ein so gut laufendes System, wie wir es haben, nicht ändern, weil es einfach keinen Grund hierfür gibt“, sagte der Gemeindechef. Schulrätin Seyfried pflichtete ihm bei. Ihre Empfehlung: „Nutzen Sie das, was Sie haben, wenn die Eltern zufrieden sind.“ In Röhrmoos findet man sogar die seltene Form der Frühbetreuung vor, einen besonderen Service für die Eltern.

Auch die Rektorin der Röhrmooser Grundschule, Sabine Bauer, geht davon aus, dass sie den Schulalltag mit der bestehenden Mittagsbetreuung flexibler gestalten kann.

Freie-Wähler-Gemeinderat will tatsächlichen Bedarf ermitteln lassen

Lediglich der amtierende Elternbeiratsvorsitzende und Freie-Wähler-Gemeinderat Schorsch Niederschweiberer wollte das Thema Ganztagsschule nicht ganz ausblenden. „So wie es ausschaut, werden wir dreizügig bleiben, und da könnten wir dann die gesetzliche Grundlage für eine Ganztagsschule schaffen“, sagte Niederschweiberer, der von künftig 300 Schülern in Röhrmoos ausgeht. Aktuell würden schon mehr als jedes zweite Kinder eine Nachmittagsbetreuung in Anspruch nehmen. „Jetzt liegt es an uns, die weiteren Schritte umzusetzen, um genug Angebot bis zum Schuljahr 2026/2027 zu schaffen“, sagte Niederschweiberer. „Wir Eltern schlagen eine Arbeitsgruppe dazu vor, um die tatsächlichen Bedarfe und Qualität der Betreuung zu erfassen.“

Dem Bürgermeister zufolge ist die Zahl 300 zu hoch gegriffen. Niederschweiberer müsse bedenken, dass die Kinder aus den Gemeindeteilen Arzbach und Sigmertshausen nicht die Grundschule in Röhrmoos besuchen. Laut Bürgermeister Kugler ist in Röhrmoos schon die Weichenstellung für einen weiteren Kindergarten erfolgt. Man habe bereits ein hohes Angebot an Hortplätzen, und im Bedarfsfall könne man den Hort, der von der Evangelischen Kirche vorbildlich betrieben werde, nach Osten noch erweitern.

SPD-Gemeinderätin Sabine Decker und Bürgermeister Kugler lobten das gute Personal der Röhrmooser Mittagsbetreuung. „Wir sind gut aufgestellt und haben nichts versäumt“, so Kugler. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht.“

