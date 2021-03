Geplantes Gymnasium in Röhrmoos: Schüler sollen aufs SpVgg-Gelände

Wenn das geplante fünfte Landkreisgymnasium in Röhrmoos zum Schuljahr 2025/26 in Betrieb geht, sollen die Schüler für ihren Sportunterricht die Freisportflächen und die Sporthalle der SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos mitnutzen. Das hätte zur Folge, dass die Schule keine eigene Sporthalle braucht. Einen entsprechenden – einstimmigen – Beschluss fasste der Schul- und Kreisausschuss des Landkreises Dachau in seiner jüngsten Sitzung.

Röhrmoos ‒ Freilich muss noch geprüft werden, ob die Kapazitäten vor allem der Vereinssporthalle der Spielvereinigung zur schulischen Nutzung ausreichen.

Grundsätzlich wollen der Sachaufwandsträger des neuen Gymnasiums, der Landkreis, sowie der Sportverein die Kooperation. Man habe eine unverbindliche Vereinbarung getroffen, so SpVgg-Vorsitzender Günter Bakomenko. „Es gibt Gespräche, und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Aber: „Wenn ich als Steuerzahler spreche“, so Bakomenko weiter, „wäre es sinnwidrig, wenn man das nicht machen würde.“ Auch eine Gefahr, dass sich Schüler und Vereinsmitglieder zeitlich in die Quere kommen, sieht der Vereinschef nicht. Die Schüler hätten ihren Unterricht bis gegen 15 Uhr abgeschlossen, der Vereinssport beginne erst danach.

Landrat Stefan Löwl bezeichnete in der Sitzung die geplante Kooperation als „eine Synergie, „die uns viel Geld erspart“. Der Schulexperte im Landratsamt Albert Herbst nennt die Kooperation einen „Glücksfall“ und ist sich sicher, dass „wir beide Interessenlagen unter einen Hut bringen können“.

Was die Verbesserung der Freiflächenanlagen angeht, arbeite man im Landratsamt gerade an einem Konzept für einen Investitionskostenzuschuss für die SpVgg, so Schulexperte Herbst. Im Schul- und Kreisausschuss zum Beschluss vorgelegt werden soll das Ganze am 2. Juli. Was die Halle der SpVgg angeht, sei laut Herbst kein Zuschuss vonnöten, da sich diese in sehr gutem Zustand befindet.