Der etwas andere Mastbetrieb: Landwirte wollen Mehlwürmer züchten - Gemeinderäte stimmen zu

Einblick in die Zucht von Mehlwürmern auf dem Scharlhof in Röhrmoos. © ost

Röhrmooser Landwirte wollen Mehlwürmer züchten. Sie sollen Nahrung für Puten und Hennen sein. Die Gemeinderäte stimmten dem Vorhaben nun zu.

Röhrmoos – Ein Novum für die Röhrmooser Kommunalpolitiker: Der Bau- und Umweltausschuss musste bereits über viele Bauanträge unterschiedlichster Art entscheiden, doch ein Anbau an ein landwirtschaftliches Gebäude zur Erweiterung der Insektenzucht und Mast, war mal was ganz Neues.

Mehlwürmer für Hennen und Puten

Der Bauantrag kam von den Grünen-Gemeinderäten Constanze Feneis und deren Mann Johannes Stein. Die beiden bewirtschaften den Scharlhof. Der Hof betreibt bereits seit 1986 ökologische Landwirtschaft. Senior-Biobauer Arthur Stein gehört dem Bau- und Umweltausschuss an.

Er stimmte in dieser Sache nicht mit und erklärte das Vorhaben. Geplant ist ein Anbau an das bestehende Stalltechnik-Gebäude, in dem dann der neue Betriebszweig zur Zucht und Mast von Mehlwürmern Platz hat.

Mit den Mehlwürmern, die in Kisten gehalten werden, können die Landwirte tierisches Eiweiß gewinnen. Die Mehlwürmer werden laut Stein günstig mit Reststoffen gefüttert. Sie werden getrocknet und vermahlen der Tiermischfutter-Industrie zugeführt und gehen von hier aus vor allem in Betriebe von Bio-Putenmästern. Aber auch auf dem Scharlhof, auf dem 700 Legehennen gehalten werden, benötigen die Landwirte die Mehlwürmer zur Fütterung.

Der Bauantrag, bei dem es auch um die Errichtung einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle und eine Wohneinheit für Mitarbeiter auf dem Hof geht, wurde vom Bau-und Umweltausschuss einstimmig genehmigt.

Gemeinderäte stimmen auch weiteren Bauanträgen zu

Vom Scharlhof lag noch ein weiterer Bauantrag vor: Es geht um die Installation eines Flex-Block-Heizkraftwerks sowie die Erstellung eines Fahrsilos und eines Havariebeckens zur Biogasanlage. Auch diesem Antrag stimmten die Gemeinderäte zu.

Vom Scharlhof aus wird schon seit zehn Jahren die Röhrmooser Grundschule mit Nahwärme versorgt. Auch der Burgkindergarten und zuletzt auch das Kinderhaus „Bunte Raupe“ erhalten Wärme vom Scharlhof.

Mit den Worten „Wir wollen weiter in die Zukunft blicken“, erklärte Arthur Stein das geplante Flex-Blockheizkraftwerk sowie das weitere Fahrsilo und das Havariebecken zur Biogasanlage. Das Flex-Blockheizkraftwerk benötige man, „wenn die jetzigen Motoren mal ihren Geist aufgeben“. Weil im Winter mehr Wärme produziert werden muss als in den Sommermonaten, sei auch der Bau eines größeren Silos für die Biogasanlage notwendig.

