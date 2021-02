Ungewöhnliches Projekt der Schlosswirtschaft Mariabrunn: Azubis trotz Pandemie sinnvoll beschäftigt

Mariabrunn – Ein Ausbildungsprojekt für Lockdown-Zeiten, das durchaus nicht nur in der Gastronomie Nachahmer verdient, haben die Wirte der Schlosswirtschaft Mariabrunn geschaffen. R

Robert Matthis und Manfred Valentin, die mit Erfolg die Schlosswirtschaft und den bekannten großen Biergarten betreiben, wollten nicht, dass ihre drei Koch-Auszubildenen während des Lockdowns, in dem ja die ganze Gastronomie geschlossen ist, „herumhängen“. So entschlossen sich die beiden, ihre Auszubildenden in das Berufsleben eines Bäckers und eines Metzgers hineinschnuppern zu lassen.

Lukas Tratz und Hassan Hedayati, beide im ersten Ausbildungsjahr, sowie Lukas Waldbauer (3. Ausbildungsjahr) waren begeistert, mal was anderes zu sehen als die Küche der Schlosswirtschaft und sofort bereit, mal den Bäckern und Konditoren der Bäckerei Kloiber (Petershausen) bei der Herstellung von Backwaren sowie Kuchen und Torten eine Woche lang zur Hand zu gehen.

Da ging es neben der Teigherstellung und dem Brezendrehen bei den Bäckern im Konditorenbereich auch um die Herstellung von Corona-Cakepops und das Backen von Kuchen und Torten sowie um das Schaffen von leckeren Cremes.

„Uns war wichtig, dass die Auszubildenden mal mitbekommen, dass auch andere Berufe Engagement und Können erfordern und die Azubis den Umgang mit Grundnahrungsmitteln lernen“, so Robert Matthis, der in der Schlosswirtschaft für die Ausbildung zuständig ist.

So durften die Auszubildenden auch von Metzgermeister Ferdinand Hahn bei einem weiteren Termin viel über Fleisch und Wurst erfahren. Schnell war dabei klar, dass sich nicht jedes Fleisch, auch wenn es geprüfte Qualität aus Bayern ist, für das jeweilige zuzubereitende Gericht eignet. Der Metzgermeister zeigte den Azubis, wie man die extra für Lehrzwecke eingekauften Schweinehälften zerlegt und portioniert und die Schweineschulter sich eben zum Schmoren eignet, der Rücken dagegen zum Kurzbraten.

Besonderen Spaß hatten die Auszubildenden bei der Herstellung von leckeren Bratwürsten, die natürlich auch verzehrt werden durften. Ihre beiden Chefs sind davon überzeugt, dass die jungen Azubis aus dem Blickwinkel eines anderen Berufes mehr Achtung vor dem Fleisch bekommen haben. „Denn sonst hat ein Koch es ja nur mit einem zugeschnittenen Teilstück zu tun“, erklärte Manfred Valentin.

Wichtig war ihm und seinem Partner, dass die Azubis während des Lockdowns täglich in der Schlossgaststätte erscheinen müssen und auch in den zwei Wochen der Berufsschulzeit Kontakt zu ihren Lehrherren haben. So sei es den jungen Leuten möglich, berufliche Fragen zu stellen, und den Chefs biete sich die Möglichkeit, ihre Aufgaben für die Berufsschule zu kontrollieren.

In der Küche haben die Azubis auch während des Lockdowns durchaus die Möglichkeit, kreativ zu sein und besondere Gerichte zu schaffen, die mangels Gästen dann selbst verzehrt werden dürfen. „Wir wollen nicht jammern, hoffen aber schon, dass wir bald wieder öffnen dürfen“, betont Valentin, dem es auch im Lockdown angesichts notwendiger Umbau- und Erneuerungsarbeiten in der Schlosswirtschaft nicht langweilig wird.