Patrozinium Nummer 349

So viele Gäste wie noch nie kamen heuer zum Patrozinium in die Wallfahrtskirche Mariabrunn.

Wallfahrtskirche Mariabrunn wie ein Magnet

Die Feier des Patroziniums der Wallfahrtskirche Mariä Verkündigung in Mariabrunn zieht immer viele Besucher an. Diesmal waren es so viele wie nie zuvor: Rund 100 Gäste füllten die Kirche.