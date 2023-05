Obst- und Gartenbauverein Biberbach ernennt Martina Greppmeier zum Ehrenmitglied

Besondere Auszeichnungen: Martina Greppmeier (Zweite v.l.) wurde von Ingrid Pfaffelmoser (Zweite v.r.) zum Ehrenmitglied ernannt. Blumen gab es auch für die ausgeschiedene Beisitzerin Monika Huber (links) und die neue Schriftführerin Hilde Smid (rechts). © ost

Der Obst- und Gartenbauverein Biberbach wählt einen neuen Vorstand und ehrt ein langjähriges Mitglied für sein langanhaltendes Engagement im Vorstand.

Biberbach – 31 Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Biberbach haben sich bei der Vorsitzenden Ingrid Pfaffelmoser zur Hauptversammlung getroffen. Bürgermeister Dieter Kugler dankte dem Verein, „der sich ums schöne Dorfbild kümmert“.

Ein wichtiger Punkt dieser Versammlung war die Neuwahl des Vorstands. Kugler fungierte als Wahlleiter, es gab nur einstimmige Ergebnisse. Ingrid Pfaffelmoser übernimmt für weitere zwei Jahre das Amt der Vorsitzenden. Neu im Amt ist die zweite Vorsitzende, Sabine Schiffner, die bisher Schriftführerin war. Sie löste Martina Greppmeier ab, die schon seit 1988 in den verschiedensten Funktionen im Vorstand mitgearbeitet hat. Sie stellte sich nicht mehr zur Wahl. Die Kasse des Vereins bleibt in den Händen von Gabi Surak. Mit Hilde Smid, die mit ihrer Familie seit acht Jahren in Biberbach lebt, hat man eine neue Schriftführerin gefunden. Sie bekam zum Amtsantritt einen Blumenstrauß. Beisitzerin im Vorstand bleibt Irmi Wildenberger. Die zweite Beisitzerin Monika Huber, stellte sich nach 23 Jahren nicht mehr zur Wahl. Steffi Prinz, fungiert als zweite Beisitzerin. Das Amt der Kassenprüferin übernahm wieder Michaela Schmidt.

Obst- und Gartenbauverein Biberbach ehrt Martina Greppmeier zum Ehrenmitglied

Besonderer Höhepunkt des Treffens war die Ehrung von Martina Greppmeier. Wie die Vorsitzende Ingrid Pfaffelmoser aufzeigte, war Greppmeier von 1988 bis 1996 zweite Vorsitzende, von 1996 bis 2004 Vorsitzende, von 2004 bis 2008 Beisitzerin, von 2008 bis 2011 Schatzmeisterin und von 2011 bis zuletzt zweite Vorsitzende. „35 Jahre Verantwortung tragen, das ist schon was Besonderes“, bemerkte der Bürgermeister. Als Ingrid Pfaffelmoser Martina Greppmeier zum Ehrenmitglied ernannte, gab es donnernden Applaus. Mit dieser hohen Ehrung hatte Greppmeier nicht gerechnet. Blumen gab es auch für Monika Huber, die 23 Jahre Beisitzerin im Vorstand war.

Vier erste Preise beim Gartenwettbewerb

Beim Rückblick ins vergangene Jahr freute sich die Vorsitzende Ingrid Pfaffelmoser, dass beim landkreisweiten Gartenwettbewerb im vergangenen Jahr, alle sechs gemeldeten Biberbacher Gärten mit Preisen bedacht wurden. „Obstvielfalt im Garten“ war hier das Motto. Sonderpreise erhielten Rosa-Maria Pabst und Elfriede Reischl. Jeweils 1. Preise gingen an Martina Greppmeier, Gabi Surak, Marianne Hundt und Ingrid Pfaffelmoser.

Geplante Veranstaltungen im Verein

Im Verein gibt es keine finanziellen Probleme, das bestätigte Schatzmeisterin Gabi Surak. Für das laufende Jahr ist einiges geplant: Bereits am Sonntag, 14. Mai, werden die Gartler beim 50. Gauschützenfest im nahen Durchsamsried vertreten sein, das der Schützenverein Tannengrün Biberbach veranstaltet. Die Kommission für den diesjährigen Landkreis-Gartenwettbewerb kommt am Donnerstag, 20. Juli, zur Beurteilung nach Biberbach. Heuer heißt das Motto „Ein Garten für Kinder – naturnah und erlebnisreich“. Die Gartlerinnen sorgen am Sonntag, 15. Oktober, beim traditionellen Flohmarkt in Röhrmoos zusammen mit den Röhrmooserinnen für das leibliche Wohl der Besucher.