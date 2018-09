Mitfahrerbankerl bald auch in Röhrmoos?

In den Gemeinden Altomünster, Petershausen und Bergkirchen gibt es sie längst: Mitfahrerbankerl. Das wünschen sich die Freien Wähler Röhrmoos auch für ihre Gemeinde. Deshalb haben sie jetzt schriftlich bei Bürgermeister Dieter Kugler einen Antrag gestellt beantragt.

Röhrmoos – Von der Gemeindeverwaltung erwartet man, auf der Ost- und Westseite des Röhrmooser S-Bahnhofes sowie in den Ortsteilen Röhrmoos-Dorf, Schönbrunn, Biberbach, Großinzemoos und Sigmertshausen geeignete Standorte für Mitfahrerbänke samt Hinweisschilder zu finden.

Es sollen auch die rechtlichen Voraussetzungen für solche Mitfahrgelegenheiten geprüft werden, an denen es Röhrmooser Bürgern durch Verweilen möglich ist, anderen mitzuteilen, dass sie in einen der genannten Orte oder zum S-Bahnhof Röhrmoos wollen.

„Damit soll die Lebenssituation vor allen von älteren Mitbürgern verbessert werden“, heißt es in dem Antrag. Bereits in der Bürgerversammlung in Biberbach ist ja ein diesbezüglicher Wunsch schon laut geworden.

Die Gemeinderatsfraktion der Freien Wähler weist darauf hin, dass zur Ergänzung des öffentlichen Nahverkehrs in den vergangenen Jahren in ganz Deutschland schon viele solcher Mitfahrerbankerl aufgestellt wurden. Damit soll auch in Zeiten, in denen kein öffentlicher Nahverkehr besteht, Bürgern die Möglichkeit geboten werden, Ziele in der Gemeinde Röhrmoos zu erreichen.

Die öffentlichen Busse fahren je nach Linie nur morgens, mittags und abends bis 18.05 Uhr beziehungsweise die Linie 7270 Ruftaxi nur bis 21.42 Uhr und am Sonntag gar nicht. Das aufgezeigte Beispiel zur Verbindung von Röhrmoos nach Sigmertshausen: werktags um 7.55 Uhr, dann erst wieder um 13.25 Uhr. Eine Rückkehr nach einem Arzttermin in Röhrmoos am Vormittag wird schwierig. Viele Bürger lassen sich deshalb am S-Bahnhof abholen bzw. hinbringen. Das gehe aber nur, wenn Angehörige vor Ort sind.

Einen weiteren Vorteil des Mitfahrerbankerls sehen die Freien Wähler auch in der Entlastung des Innerort-Verkehrs. Die Bänke und die Hinweistafeln sollten letztlich auch eine Aufforderung an die Bürger sein, miteinander zu reden. Man räumt aber auch ein, dass dies für Kinder nicht geeignet sei. Niemand sei gezwungen, jemanden mitzunehmen oder mitzufahren. Mit dem Hinweis, dass in vielen anderen Orten solche Einrichtungen sogar bezuschusst werden, hoffen die Freien Wähler, dass ihr Antrag Schwung bekommt.

Vor einigen Wochen kam die Forderung nach Mitfahrbankerl ja schon von FW-Gemeinderats-Neuling Günter Bakomenko. Gemeindechef Kugler hatte damals erklärt, dass er hinsichtlich der Erfahrungen in der Gemeinde Altomünster noch mit Bürgermeister-Kollege Kerle Kontakt aufnehmen will. Bis dato hat Kugler über dieses Gespräch im öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung nichts verlauten lassen. josef ostermair