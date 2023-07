Nachbarschaftshilfe Röhrmoos wünscht Unterstützung - und unterbreitet Gemeinderat Vorschläge

Sprachen im Gemeinderat: Rosamaria Langenecker, Paula Herzinger und Andrea Müller (v.l.) vom Team der Nachbarschaftshilfe zeigten ihre Wünsche auf, und ein großer Seniorenkreis im Hintergrund unterstützte sie. © ost

Die Ehrenamtlichen der Röhrmooser Nachbarschaftshilfe betonen in der Gemeinderatssitzung, wie wichtig ihre Arbeit ist und unterbreiten einige Vorschläge, wie die Politik dem Verein helfen kann.

Röhrmoos – 17 Senioren saßen bei der jüngsten Gemeinderatssitzung auf der Zuschauerbank, die sich in der Nachbarschaftshilfe gut aufgehoben fühlen. Deren Sprecherinnen Paula Herzinger, Andrea Müller und Annamaria Langenecker zeigten dem Rathausparlament auf, was die seit September 2015 bestehende Nachbarschaftshilfe für die Bürger leistet und was es noch für Verbesserungspotenziale gäbe.

Paula Herzinger, die Röhrmooser Ehrenbürgerin, umschrieb das umfangreiche Aufgabenfeld der Nachbarschaftshilfe mit den Worten „servieren und kutschieren“ und meinte damit das Bewirten der älteren Mitbürger beim allmonatlichen 60-plus-Treffen im Pfarrheim und das Fahren und Begleiten zu wichtigen Terminen. Beim 60-plus-Treff wird für ein Senioren-Frühstück gesorgt. Hier bietet sich Gelegenheit zum Ratschen oder Kartenspielen. Es werden auch Koordinations- und Gleichgewichtsübungen angeboten, und es gibt ein Unterhaltungsprogramm mit Musik, Sketchen und Zauberer. Zu bestimmten Anlässen wie Fasching wird getanzt.

Wer nicht mehr so mobil ist, wird von der Nachbarschaftshilfe abgeholt. Auch Ausflüge dürfen im Programm der Nachbarschaftshilfe nicht fehlen.

Fahrdienst ist ein Schwerpunkt

Ein weiterer Schwerpunkt der Tätigkeiten der Damen der Nachbarschaftshilfe sind die Fahrdienste zu medizinischen Untersuchungen oder Therapien. „Auch dies sieht auf den ersten Blick nicht allzu aufwendig aus. Aber man kann sich vorstellen, wie es ist, jemanden in eine große Münchner Klinik zu fahren. Da ist schnell ein ganzer Tag weg, ganz zu schweigen von dem Aufwand zu Coronazeiten oder den Kosten für Benzin und Parktickets“, betonte Herzinger.

Die Nachbarschaftshilfe unterstützt auch beim Ausfüllen von Formularen, Anträgen, Korrespondenzen und begleitet bei Behördengängen. Einige Senioren ohne Angehörige in der näheren Umgebung hinterlegen ihre Kontaktdaten bei der Nachbarschaftshilfe und stellen bei Bedarf Vollmachten aus, um Überweisungen zu tätigen oder Medikamente in der Apotheke zu holen.

Zuschüsse und Spenden wichtig

„Gemeinsam was bewegen“ sei das Motto der Nachbarschaftshilfe, die sich größtenteils durch Spenden der Senioren oder deren Angehörigen finanziert. Aber auch die Röhrmooser Bürgerstiftung, der Pfarrgemeinderat und die Gemeinde Röhrmoos hätten sich schon spendabel gezeigt.

Die Nachbarschaftshilfe sei aber nicht nur für Senioren da, bei Bedarf auch für Familien mit Kindern. Die Aufgaben und Ansprüche seien im Laufe der Jahre gewachsen, ebenso die finanzielle Belastung. „Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem wir finden, dass der Rahmen, was im Ehrenamt geleistet werden kann, überschritten ist. Wir bitten daher den Gemeinderat dringend, sich Gedanken zu machen, was diese Leistung der Gemeinde wert ist“, sagte Herzinger.

Drei konkrete Vorschläge für Unterstützung

Annamaria Langenecker unterbreitete gleich drei Vorschläge: Die Schaffung einer hauptamtlichen Anlauf- und Beratungsstelle für soziale Themen. Den in den sozialen Bereichen tätigen Ehrenamtlichen einen Besprechungs-und Beratungsraum zur Verfügung zu stellen. Und einen „sozialen Ausschuss“ aus Mitgliedern des Gemeinderats zu bilden.

„Soziale Themen könnten so schon kompetent und fertig ausgearbeitet dem Gemeinderat vorgelegt werden. Auf den Punkt gebracht wünschen wir uns, dass die Schwächsten in unserer Gesellschaft gebührend vertreten und soziale Themen auf Augenhöhe zu den anderen kommunalen Themen behandelt werden“, sagte Langenecker.

Dass es auch Sinn mache, wie in anderen Gemeinden einen Pflegestammtisch für Angehörige einzurichten, regte Andrea Müller an. Die Vierte im Bunde des „Kleeblatts“ der Nachbarschaftshilfe, Iris Joseph, die Enormes im Hintergrund leiste, konnte wegen Urlaub nicht anwesend sein.

Wenn es die Nachbarschaftshilfe nicht gäbe, müsste man sie erfinden

Das großartige Engagement der Nachbarschaftshilfe wurde anschließend von Bürgermeister Dieter Kugler (CSU) und allen Fraktionen begrüßt. CSU-Gemeinderat Burkhard Haneke, der Seniorenbeauftragte der Gemeinde Röhrmoos ist, engagiert sich auch am Runden Tisch und in der Nachbarschaftshilfe. So traf seine Feststellung „wenn es die Nachbarschaftshilfe nicht gäbe, müsste man sie erfinden“ den Nagel auf dem Kopf.

Gemeinderat fühlt sich in der Pflicht

Inwieweit und wann die vorgebrachten Wünsche erfüllt werden können, da waren die Aussagen aus dem Gemeinderat unterschiedlich. Während Haneke es für sinnvoll erachtet, vor einer Entscheidung noch am Runden Tisch zu sprechen und mit der zuständigen Fachfrau im Landratsamt, Stefanie Otterbein, Kontakt aufzunehmen, erklärte Schorsch Niederschweiberer (Freie Wähler): „Die Vorschläge haben einen klaren Auftrag an uns, dann sollten wir sie auch schnell verfolgen“. Auch Vize-Bürgermeister Arthur Stein (Grüne) sagte: „Ich stimme da dem Schorsch zu.“ Und SPD-Gemeinderätin Sabine Decker meinte: „Jetzt ist der Gemeinderat am Zug.“