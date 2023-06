Gräfin Viktoria von Butler wird Namensgeberin für neues Schulhaus in Schönbrunn - Einweihung im Oktober

Platz für 150 Schüler: Die Schule in Schönbrunn ist fertiggestellt und bereits in Betrieb. Bauprojekt kostete 24 Millionen Euro © franziskuswerkSchlönbrunn

Das neues Schulhaus in Schönbrunn wird im Oktober offiziell eingeweiht und erhält dann auch den neuen Namen „Victoria-von-Butler-Schule“.

Schönbrunn – Auch wenn der Schulbetrieb der Johannes-Neuhäusler-Schule bereits im September 2022 im neuen Schönbrunner Schulgebäude startete, konnten in den vergangenen Wochen nun alle notwendigen Restarbeiten abgeschlossen werden. Damit steht einer offiziellen Einweihungsfeier nach den Sommerferien nichts mehr im Wege.

Raum für 17 Klassen mit 150 Schülern mit geistiger Behinderung

Das neue Gebäude bietet mit seinem Raumkonzept und seiner Ausstattung beste Rahmenbedingungen, um die 150 Schüler in 17 Klassen mit geistiger Behinderung nach ihren individuellen Bedürfnissen und Kompetenzen zu fördern und in einer möglichst selbstständigen Lebensgestaltung zu begleiten. Diese Überzeugung, mittels Bildung und individueller Förderung gesellschaftliche Ausgrenzung zu überwinden, war bereits 1861 das Motiv der Gräfin Viktoria von Butler-Haimhausen, in Schönbrunn ein „Arme-Mädchen-Haus“ zu gründen. Daraus entwickelte sich in Kürze eine Schule, die für den Anfang des heutigen Franziskuswerks steht.

Viktoria von Butler war als Sozial- und Frauenrechtlerin weit ihrer Zeit voraus

Aus dem Bewusstsein dieser Gründungsgeschichte entschieden sich die Geschäftsführung des Franziskuswerks und die Schulleitung, die Schule zukünftig nach Viktoria von Butler zu benennen. Die Fertigstellung des neuen Schulgebäudes ist ein willkommener Anlass der Namensänderung. „Viktoria von Butler war als Sozial- und Frauenrechtlerin weit ihrer Zeit voraus“, erklärt Michaela Streich, Geschäftsführerin des Franziskuswerks. „Damit ist sie eine wichtige Identifikationsfigur für unsere Arbeit im Franziskuswerk. Mit der neuen Namensgebung Viktoria-von-Butler-Schule wollen wir ihren Auftrag noch deutlicher sichtbar machen.“

Bauprojekt kostete 24 Millionen Euro

Das Bauprojekt kostete rund 24 Millionen Euro. Gut 80 Prozent davon trägt der Freistaat Bayern. Am Freitag, 6. Oktober, findet die Einweihungsfeier der neuen Schule in Schönbrunn statt – dann auch mit dem neuen Namenszug. dn