Vandalen zerstachen Reifen an Autos und Anhängern  in Röhrmoos

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter im Röhrmooser Gewerbegebiet an mehreren Pkw und Anhängern die Reifen zerstochen. Die Fahrzeuge waren in der Phillip-Reis-Straße geparkt. Bisher bekannt ist laut Polizei ein Schaden von über 2500 Euro. Die Polizeiinspektion Dachau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise unter 08131/5610.

dn