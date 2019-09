Bezahlbare Wohnungen für Senioren

Es ist ein Leuchtturmprojekt für die Gemeinde Röhrmoos. An der Blumenstraße entstehen 20 soziale Senioren-Wohnungen. Die Bedingungen dafür wurden bereits vor vielen Jahren geschaffen.

Röhrmoos – Am Donnerstagnachmittag wurde in Röhrmoos Spatenstich für den Bau von 20 sozialen Senioren-Wohnungen gefeiert. Der Bau entsteht an der Blumenstraße, dort wo einst das Sparkassengebäude stand. Nicht nur für Bürgermeister Dieter Kugler (CSU) und die Gemeinderäte war der Spatenstich ein Freudentag – die Scheebrunner Jungbläser umrahmten die festliche Stimmung.

Die Liste der geladenen Gäste war lang und reichte von der Geistlichkeit bis hin zu Landrat Stefan Löwl. „Der Bau der 20 Wohnungen ist für die Gemeinde Röhrmoos ein Leuchtturmprojekt, ein äußerst großer Mosaikstein in der Seniorenarbeit!“, sagte Bürgermeister Dieter Kugler und ergänzte: „Für uns war es ein Glücksfall, dass die Sparkasse für einen Neubau ihrer Geschäftsstelle gedrängt hatte. Damit kam der Grundstückstausch mit Wertausgleich mit der Gemeinde Röhrmoos zustande.“ Kugler erinnerte daran, dass schon zu Zeiten seines Vorgängers, Hans Lingl, der Grundstein fürs Senioren-Wohnen gelegt wurde. „Damit wurde in dieser Legislaturperiode der Neustart des Baugebietes Am Bücherlweiher, auf der anderen Straßenseite und vor allem der heutige Spatenstich erst möglich“, fuhr Kugler fort und erklärte, dass nun eine beispielhafte Lösung erarbeitet wurde.

Nach Fertigstellung des Bauwerks gibt es verschiedene Nutzungen. Sieben Wohnungen werden gefördert durch die Regierung von Oberbayern, acht Wohnungen fördert die Gemeinde Röhrmoos, und fünf Wohnungen werden frei finanziert. Das Grundstück hat die Gemeinde eingebracht.

Bürgermeister Kugler unterstrich in seiner Rede die gute Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung der Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises, die hier der Bauherr ist. So gelinge es nun, ein kleines, aber feines Zentrum für Röhrmoos zu schaffen. Das Senioren-Wohnen werte den Bereich rund ums Rathaus enorm auf. „Wir haben hier schon die Sparkasse, die Apotheke, einen Metzger, eine Ärztin und bald auch noch eine Gemeinschaftspraxis von Ärzten dazu.“ Zu Fuß seien verschiedene wichtige Orte schnell erreichbar. In der absoluten Nähe des S-Bahnhofs und auch mit dem bald entstehenden Baugebiet am Bücherlweiher mit einem Supermarkt – „da kann man mit Recht von einem Zentrum sprechen“, freute sich der Gemeindechef.

Kugler machte kein Geheimnis daraus, dass er sich einen früheren Baustart gewünscht hätte, was aber die prall gefüllten Auftragsbücher der am Bau Beteiligten nicht zuließen. Dass sich das auch in den Baukosten widerspiegelt, sei ein wenig schöner Nebeneffekt.

Der technische Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises, Stefan Egenhofer, sagte, dass diese Gesellschaft in den vergangenen drei Monaten bereits 115 Wohnungen im Landkreis einweihen und so auch günstigen Wohnraum in der Region schaffen konnte. Für die 20 Wohnungen in Röhrmoos stelle man eine Wohnfläche von knapp 1100 Quadratmeter barrierefrei her. Durch die verschiedenen Förderarten könne Wohnraum bereits ab fünf Euro pro Quadratmeter bis hin zur ortsüblichen Miete angeboten werden. Besonders erfreulich sei, dass im Erdgeschoss der Pflegedienst AML und die Evangelische Kirche einziehen. So sprach Egenhofer von einer „perfekten Symbiose zu den Mietern“. So könne in Röhrmoos nicht nur Wohnen, sondern auch Fürsorge an einem Standort angeboten werden.

Auch Landrat Stefan Löwl lobte das Projekt. Er unterstrich, dass der Wohnungsbau eine besondere Herausforderung für den Landkreis sei. „Wir machen was, brauchen aber Flächen“, so der Appell des Landrats an die Gemeinden. „Ich bin stolz auf das Röhrmooser Projekt, in der Hoffnung, dass man im Budget bleibt“, betonte Löwl, bevor die jungen Musiker unter der Leitung von Ingrid Rudolf zum Mitsingen der Bayern-Hymne aufforderten.

Ein vergleichbares Projekt, die Amperresidenz, gibt es bereits seit 2008 in der Gemeinde Haimhausen.

Bürger, die Interesse an einer Wohnung haben, können sich bei der Wohnungsbaugesellschaft in eine Vormerkliste eintragen lassen.

ost