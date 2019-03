Mitgliederzuwachs beim Obst- und Gartenbauverein Röhrmoos

Dem von Gabriele Ries vorbildlich geführten Obst- und Gartenbauverein Röhrmoos geht es gut: Das konnte man auf der Jahreshauptversammlung im Pfarrheim vernehmen.

Röhrmoos – Heuer gab es schon sechs Neuzugänge, so dass dieser Traditionsverein nun 181 Mitglieder zählt, was dem intensiven Werben der Vorsitzenden um neue Mitstreiter zuzuschreiben ist.

Den Aufwärtstrend bei den Röhrmooser Gartlern vernahmen Bürgermeister Dieter Kugler und der Kreisvorsitzende der Gartenbauvereine, Werner Gruber, mit Freude. Kugler lobte das Engagement der Gartler, was das saubere Ortsbild angeht. Und Gruber begrüßte es, dass sich der Verein auch heuer am Gartenwettbewerb des Landkreises beteiligt, der die Gestaltung von Gärten mit Stauden und Kleingehölze zum Motto hat. Die Bewertungskommission kommt am Donnerstag, 13. Juni, nach Röhrmoos.

Gabriele Ries für weitere vier Jahre zur Vorsitzenden gewählt

Gruber durfte die Neuwahl der Vorstandschaft leiten. Hier wählte man Gabriele Ries, die schon acht Jahre Chefin der Röhrmooser Gartler ist, für weitere vier Jahre zur Vorsitzenden. Die bisherige 2. Vorsitzende, Marina Schmid aus Riedenzhofen, kandidierte nicht mehr. Dieser Posten in der Vorstandschaft bleibt mangels Bewerber vorerst unbesetzt.

Das Amt der Schatzmeisterin übernahm erneut Kathi Müller, Manfred Kunzendorf ist der erstmals gewählte, neue 2. Kassier. Schriftführerin bleibt Christine Luthner, und Roswitha Reil und Gaby Christoph wurden wieder zu Beisitzerinnen gewählt.

Mit Rosa Niedermeier, Kerstin Michl, Evi März sowie Michael und Claudia Ritzinger wurde der Beisitzer-Kreis im Vorstand von drei auf nunmehr sieben Personen erweitert. So sollen die vielfältigen Aufgaben auf mehr Schultern verteilt werden.

Lebendiges Vereinsleben im vergangenen Jahr

Dass der Verein im vergangenen Jahr mit Leben erfüllt war, zeigte der Rückblick der Vorsitzenden auf die vielen Veranstaltungen und Aktionen. Das ging im Februar los mit dem Gartenpfleger-Lehrgang im Landratsamt, den Helene Pein und Marina Schmid absolviert haben. Mit Hilfe der Gartler wurde auch der Schulgarten auf Vordermann gebracht und mit den Kindern Osternester gebastelt.

Weiter zeigte sich der Verein beim Röhrmooser Heimatfest und beim Gartenwettbewerb „Naturnaher Garten“. Die natürlichen Lebensbereiche für Pflanzen und Tiere in ihren Gärten haben Rosmarie Märkl, Georg Nefzger und Marina Schmid so gut dargestellt, dass sie als Preisträger auserkoren wurden. Der Verein besuchte 2018 auch die Töpferei von Erwine Glötzl und eine Fuchsiengärtnerei in Straßbach und beteiligte sich an einer interessanten Stadtführung in Dachau.

Gut angenommen wurden sowohl der Floh- und Künstlermarkt am Schulhof als auch das Kaffeekränzchen mit den Schönbrunner Jungbläsern und das Adventskranzbinden mit den Schulkindern.

Gartenbauverein ist stolz auf große Beteiligung beim Volksbegehren

In diesem Jahr hat man bereits zwei Baumschneidekurse durchgeführt. Dass sich die Röhrmooser mit 27 Prozent am Volksbegehren „Rettet die Bienen“ beteiligt haben, zeige, dass ein Anstoß zum Umdenken gegeben wurde. „Es ist auch wichtig, dass bewusst Lebensmittel aus der Region eingekauft werden“, unterstrich Ries, bevor sie die vielen anwesenden Mitglieder aufforderte, an dem am Samstag, 30. März, im Riedenzhofer Schützenheim stattfindenden Erste-Hilfe-Kurs teilzunehmen. Noch gebe es hier acht freie Plätze.

Im Frühsommer wolle sich der Verein an dem Bienen-Rettungsprojekt in der Gemeinde Röhrmoos beteiligen. Ziel von Ries sei es auch, zum Künstlermarkt im Herbst ein breiteres Kunstangebot zu erreichen.

Einziger Wermutstropfen im Verein ist die Anhebung der Raummiete für Veranstaltungen im Pfarrheim, denn seit heuer hat die katholische Kirche die Raummiete um hundert Prozent erhöht. Statt 50 Euro wird nun pro Veranstaltung 100 Euro für den Saal verlangt, und wer den Zwischenraum auch noch braucht, muss weitere 50 Euro berappen. Unter diesen Umständen könne eine Beitragserhöhung nicht ausgeschlossen werden.

